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IBM предсказала, какие разработки изменят мир в ближайшее время

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IBM предсказала, какие разработки изменят мир в ближайшее время
IBM предсказала, какие разработки изменят мир в ближайшее время / Фото из открытых источников

Специалисты компании IBM сделали собственный прогноз относительно технологий, которые больше всего повлияют на жизнь людей в ближайшие 5 лет. Они считают, что это роботы-микроскопы, на базе искусственного интеллекта, блокчейн, беспристрастный искусственный интеллект, квантовые вычисления и криптография.

Об этом сообщает hi-tech.ua.

Возглавила этот рейтинг технология, которая призвана сохранить окружающую среду – роботы-микроскопы на базе искусственного интеллекта (ИИ). Они помогут следить за уровнем загрязнения океанов. Компания считает, что такие малые автономные зонды с применением искусственного интеллекта и облачных вычислений будут внедрены по всему миру.

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Кроме того, мощно будет развиваться беспристрастный искусственный интеллект. Качество систем ИИ напрямую зависит от качества данных, на основе которых проходит их обучение. Предвзятый отбор данных может привести к необъективным результатам.

Также две инновации будут связаны с криптографией. Прежде всего, это криптографические якоря и блокчейн, которые в дуэте смогут гарантировать подлинность объекта, с момента его создания до передачи его конечному потребителю. Кроме того, криптография на решетках – новая базовая архитектура, которая скрывает данные внутри сложных алгебраических структур решеток.

В компании считают, что через пять лет элементом повседневной жизни станут квантовые вычисления, так как появятся новые категории профессионалов, разработчиков и студентов. Диплом по вычислительной технике будет неполноценным без знаний в области квантовых вычислений, а сама предметная область станет общепринятой и доступной к изучению.

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Что такое IBM? International Business Machines Corporation – американская электронная корпорация, один из крупнейших мировых производителей всех видов компьютеров и программного обеспечения, один из крупнейших провайдеров глобальных информационных сетей. Корпорация занимает шестое место в списке крупнейших компаний мира. Штаб-квартира расположена в Армонке, штат Нью-Йорк, США. История начинается с XIX века. IBM производит и продает аппаратное и программное обеспечение, услуги (хостинг, консалтинг) в сферах от мейнфреймов до нанотехнологий.

Теги: Техно робототехника Искусственный интеллект Новости США
Источник: 24 Канал
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