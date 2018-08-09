Ибупрофен: польза и вред популярного обезболивающего

Ибупрофен признан ВОЗ одним из важнейших лекарственных средств. Популярный противовоспалительный препарат обладает болеутоляющим и жаропонижающим действием.

Когда применяют ибупрофен

Препарат применяют при различных заболеваниях суставов, в частности, артрите и остеоартрозе, болезнях Персонейджа-Тернера и Бехтерева, анкилозирующем спондилите и при различных формах суставных и внесуставных ревматоидных заболеваний. Также препарат снимает болевые ощущения.

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В последнее время, его все чаще применяют для симптоматического лечения лихорадочных состояний при инфекционных заболеваниях (грипп, ОРВИ и т.д.), в том числе и у детей.

Преимущества препарата

Механизм действия ибупрофена хорошо изучен, а эффективность клинически апробирована, поэтому препарат входит в список важнейших лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения.

Одним из основных преимуществ препарата является то, что он, как правило, хорошо переносится и не вызывает раздражения слизистой оболочки желудка.

Во время лактации этот препарат является одним из самых безопасных выборов. Он не влияет на секрецию молока и попадает в грудное молоко в очень небольшом количестве.

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Противопоказания

"Ибупрофен" нельзя принимать детям, у которых астма, хронически болеющим детям, а также пациентам с гастритами и язвой желудочно-кишечного тракта и женщинам в третий триместр беременности.

Кроме того, нельзя пить таблетки, у кого есть:

- рецидивирующий полипоз носа и околоносовых пазух;

- нарушение свертывания крови;

- активное желудочно-кишечное кровотечение;

- тяжелая почечная и печеночная недостаточность

- черепно-мозговая травма

- повышенное внутричерепное давление;

- внутричерепное кровоизлияние;

- заболевание зрительного нерва

- нарушение цветового зрения;

Вред "Ибупрофена"

Прием обезболивающего во время беременности повышает риск нарушений развития половых органов у новорожденных мальчиков.

В отдельных случаях может вызывать такие побочные действия как: одышка, бронхоспазм, тошнота, рвота, боль в животе, изжога, диарея, метеоризм и др. В редких случаях – нарушение функции зрения.

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