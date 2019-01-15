Оформление ID-карты: как не переплатить посредникам

Потеряв ID-карту, большинство из нас ищет совета во всемирной сети, где на таких клиентов "охотятся" фирмы-посредники, предлагая свою помощь. Люди верят красивым обещаниям и платят мошенникам немалые деньги за ненужные услуги. Что нужно знать, чтобы не попасть на крючок мошенников?

Журналист 24 канала провел собственное расследование и выяснил – сколько на самом деле стоит оформление утерянного паспорта.

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Обнаглевшие посредники

Несколько лет назад, когда мне нужно было срочно оформить новый паспорт гражданина Украины вместо утраченного, друзья посоветовали обратиться к посреднику. Мол, так будет быстрее и без хлопот. Как следствие, оформление нового документа обошлось в 300 долларов. Конечно, можно было бы пойти официальным путем, но тогда пришлось бы долго ждать новый документ. По крайней мере меня в этом убеждали.

С тех пор многое изменилось в стране. Немало государственных учреждений удалось реформировать. Знакомые время от времени оформляют ID-карты без посредников и хвастаются, что теперь все можно сделать быстро и недорого. Однако фирмы-посредники до сих пор работают на рынке. Возникает вопрос – зачем?

Часто консультационные услуги – это не что иное один из видов мошенничества

Чтобы разобраться в ситуации, делаю вид, что я человек, который потерял ID-карту, и обращаюсь в фирму-посредник за помощью. Контакты фирмы сразу же подсказывает всезнающий Интернет. Набираю номер, трубку берет дама, которая представляется Иреной. Выслушав меня, приглашает прийти в офис.

Прежде всего вам нужно прийти к нам и оформить договор на оказание консультационных услуг. Потом мы запишем вас на прием в подразделение Государственной миграционной службы (ГМС) по месту жительства, куда вы пойдете вместе с нашим сотрудником, который поможет оформить все необходимые документы,

– рассказала представитель фирмы-посредника Ирена.

На просьбу рассказать о сути этих самых консультационных услуг, Ирена уверяет, что мне будут во всем помогать: запишут на прием в подразделение ГМС, помогут собрать нужные документы. А еще меня будет сопровождать в ГМС сотрудник фирмы, чтобы помочь заполнить документы. Интересно, какие такие документы мне может помочь заполнить представитель посредника, если заявление о восстановлении паспорта заполняют и распечатывают на месте сотрудники миграционной службы?

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Стоит сказать, что услуги посредника стоят немало: оформление паспорта в течение 10 дней – 3 749 гривен, а за 10 – 2 249.

Оформление паспорта без посредников будет стоить значительно дешевле

Также Ирена отмечает, что для оформления паспорта при себе нужно иметь такие документы: свидетельство о рождении, идентификационный код, справку из полиции, справка Форма №13 (выдается ЦНАУ), свидетельство о браке или изменении фамилии (если такое было), заграничный паспорт при наличии.

Правда, справку из полиции в фирме обещают помочь сделать, но это дополнительно обойдется в 1 649 гривен. Также посредник призвала не оформлять самостоятельно эту справку, поскольку это будет слишком долго, а они все сделают быстро и качественно.

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Выслушав предложение от посредника, звоню в Государственную миграционную службу, чтобы узнать, сколько у них будет стоить оформление утерянного паспорта. В ответ слышу цифры, которые не идут ни в какое сравнение с вышеназванными. Так, без посредников оформление паспорта стоит 366 гривен в течение 10 дней и 279 гривен в течение 20 дней. Как говорится, почувствуйте разницу.

Ненужные справки

Когда в Государственной миграционной службе узнали об истории с посредником, даже не удивились.

Мы знаем о существовании таких фирм-посредников. Более того, по этому поводу обращались в полицию, передавали правоохранителям информацию о таких услугах,

– отмечает начальник управления коммуникаций и электронных сервисов Государственной миграционной службы Сергей Гунько.

Удивление вызвал у Сергея Гунько и перечень документов, которые якобы требуют в Государственной миграционной службе для оформления паспорта.

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Оказывается, если документ был утерян, справка из полиции не является обязательной. Ее необходимо предоставить в ГМС только в случае кражи паспорта. Конечно, если человек ее принесет, то служащие возьмут документ. В таком случае возникает вопрос: кому нужен этот документ? Очевидно, оформление справки необходимое фирме-посреднику, ведь она стоит недешево – 1 649 гривен. В отношении других документов (свидетельство о рождении детей, браке и т. п) их предоставляют при наличии.

При переоформлении утраченной ID-карты не нужно собирать новый пакет документов, поскольку все данные о человеке у нас уже есть. Достаточно обратиться в подразделение Государственной миграционной службы или Центр предоставления административных услуг, независимо от места регистрации, и подать заявление на оформление нового документа,

– добавляет Сергей Гунько.

Если же потеряли паспорт-книжечку (образца 1994 года), тогда обращаться нужно в подразделение ГМС или ЦНАУ по месту регистрации проживания. Ведь первая ID-карта оформляется исключительно по месту регистрации. Сейчас паспорта-книжечки уже не выдают, ведь на их место пришли ID-карты.

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Что же касается записи в электронную очередь – в соответствии с законодательством запись производится лицом, а не посредниками. К тому же на оформление ID-карты в большинстве подразделений в Украине можно записаться на ближайшее время без всяких осложнений.

Если разобраться в ситуации вокруг оформления утраченных документов, становится понятным: фирмы-посредники – это не кто иной, как мошенники, которые оказывают ненужные услуги. Привлечь их к ответственности трудно, ведь человек сам соглашается на получение консультационных услуг.