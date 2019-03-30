Идеальная вакансия от NASA: нужно лежать в постели и получить за это 19 тысяч долларов

NASA с Европейским космическим агентством предлагают вакансию. Нужно постоянно лежать, смотреть ТВ и читать книги.

Дело в том, что агентства NASA и ESA хотят исследовать, как длительное пребывание в условиях искусственной гравитации может повлиять на космические миссии в будущем, пишет Mirror.

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Всего для эксперимента отберут 24 добровольцев. В течение двух месяцев им нужно только немного задрать ноги и вообще не вставать с постели. Все для того, чтобы кровь отливала от конечностей для деградации мышц.

Время от времени добровольцев будут отвозить в центрифугу, которая будет провоцировать обратный приток крови к ногам для эффекта гравитации. Таким образом исследователи надеются узнать, какие есть преимущества в искусственной гравитации.

За участие в таком эксперименте каждому заплатят 19 тысяч долларов (517 700 гривен). Добровольцы должны быть готовы к психологической и физической нагрузкам.

Эксперимент проведут с сентября по декабрь 2019 года в Германии.

Что известно о NASA?

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства – агентство правительства США, основанное в 1958 году для исследований в области аэронавтики и космических полетов. Штаб-квартира NASA расположена в Вашингтоне, а основная площадка – на мысе Канаверал в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Первая космическая программа NASA началась с запуска космического аппарата "Пионер" в 1958-м, который собирал информацию для дальнейших пилотируемых полетов, самым известным из которых стал полет на Луну "Аполлона-11" 16-24 июля 1969 года.