Идеальной осанки не существует, – ученые

Ученые заявили, что осанка не влияет на возникновение возрастной боли в спине.

Подавляющее большинство людей искренне верят, что прямая спина является лучшим способом защиты от возрастной боли в позвоночнике, передает "Страна здоровья".

Поэтому во взрослом возрасте совет сидеть ровно и не сутулиться часто связывают с профилактикой боли в спине.

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Кроме того, на рынке существует немало товаров для поддержания и сохранения хорошей осанки – от специальных вкладок для стульев до одежды, которая препятствует сутулости.

Однако, британские исследователи уверяют, что идеальной осанки нету. Ведь любая осанка в реальности не обеспечивает защиты от боли в спине.

А для профилактики важна не осанка, а подвижность, ведь защитный механизм позвоночника состоит из нервных окончаний ноцицепторов. Именно они реагируют на давление, температуру и прочее.

Поэтому если человек находится в одном положении слишком долго, то ноцицепторы засекают давление и посылают в мозг сигнал, из-за которого у нас возникает чувство неудобства. А постоянная физическая активность поддерживает силу и объем мышц, и это важнейший фактор для профилактики боли в спине.