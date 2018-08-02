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Идеальный для пенсионеров: iBall представила новый телефон

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iBall представила новый кнопочный телефон
iBall представила новый кнопочный телефон / fonearena.com

Компания iBall представила новый кнопочный телефон Aasaan4. Устройство рассчитано специально для пожилых людей.

Об этом пишет Fonearena.

Устройство оснастили 2,31-дюймовым дисплеем и большими кнопками. Кстати, они также имеют шрифт Брайля, для людей, которые плохо видят. Кроме того, клавиатура имеет голосовую функцию, она "говорит", если на нее нажимать, правда только на английском.

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Также устройство имеет функцию SOS, которую можно применить во время какой-то чрезвычайной ситуации. Как только пользователь на нее нажмет, она звуковым сигналом предупредит людей вблизи о критической ситуации, а также отправит SMS на 5 предварительно выбранных номеров.

iBall представила новий телефон

iBall представила телефон для пенсионеров

На Aasaan4 установлена батарея емкостью 1800 мАч. Телеофин поддерживает работу двух SIM-карт. Также есть встроенное FM-радио и динамик.

Стоимость телефона тоже по карману пенсионеру – 50 долларов или около 1300 гривен.

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Теги: Техно Смартфоны Пенсіонери
Источник: 24 Канал
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