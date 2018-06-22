16:36
22 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
28°C 16°C
  • суббота
    14°C 11°C
  • воскресенье
    19°C 9°C
  • понедельник
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Жена-помощница Киселева. Стартап отморозков
Вєсті Кремля
21:51, 21 июня
Вести.UA. Диктаторская империя Тимошенко. Уникальные умения Гончаренко
Вєсті.UA
22:13, 21 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Стиль и мода

Идеальный мир без осуждений: Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл выпустили обувь в поддержку ЛГБТ

59 Читати новину українською
Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл выпустили обувь в поддержку ЛГБТ
Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл выпустили обувь в поддержку ЛГБТ / Фото из открытых источников

Спортивный бренд Adidas выпустил серию кроссовок специально к ЛГБТ-прайду, который пройдет в Лондоне уже в июле. Компания предложила влиятельным людям в модной индустрии создать свои версии кроссовок модели Adidas Samba, которые впервые выпустили в 1950-х годах.

Об этом сообщает Vogue.

Читайте также: Тренд 2018: Versaсe презентовал кроссовки со шрифтом Брайля для миллениалов

Идеальный мир – это мир без осуждений... Там, где много смеха и веселья. Если бы люди больше смеялись, мир стал бы лучше,
– аргументирует свое участие в акции от Adidas супермодель Кейт Мосс.

Kate Moss's Samba trainer

Кейт Мосс Samba trainer

Кроме Мосс, в проекте также приняли участие модель Наоми Кэмпбелл, музыканты Элтон Джон и Фаррелл Уильямс, дизайнер Марк Джейкобс, футболист Дэвид Бекхэм и главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул.

Naomi Campbell's Samba trainer

Наоми Кэмпбелл Samba trainer

Кроссовки, созданные участниками проекта, покажут на выставке в галерее ХЕНИ в Сохо во время недели прайда в Лондоне с 4 по 10 июля.

Читайте также: Вопрос национальной безопасности: почему стоит проводить Марши равенства в Украине

Отмечается, что 3 июля состоится аукцион на eBay, на котором можно будет приобрести эксклюзивные пары. Все вырученные средства направят в благотворительный фонд Альберта Кеннеди, который поддерживает членов ЛГБТ-сообществ, которые остались без крова.

Edward Enninful's Samba trainer
Эдвард Эннинфул Samba trainer

Теги: LifeStyle Мода ЛГБТ Стиль и мода Наоми Кэмпбелл
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему Тимошенко считает, что новый курс и новая прическа помогут ей победить
сегодня, 16:00 Почему Тимошенко считает, что новый курс и новая прическа помогут ей победить
Сергій Фурса 129
22 июня 1941 года – могло ли тогда все сложиться иначе?
сегодня, 15:00 22 июня 1941 года – могло ли тогда все сложиться иначе?
Ян Валетов 850
Как сэкономить на мойке посуды
сегодня, 16:00 Как сэкономить на мойке посуды
Умные дороги, 50 аэропортов и неолайнеры вместо маршруток: что создадут в Украине до 2030 года
сегодня, 14:02 Умные дороги, 50 аэропортов и неолайнеры вместо маршруток: что создадут в Украине до 2030 года
Яніна Ткачук 286
ЗаБА(р)Нили секс: украинские законотворцы против "основного инстинкта"
сегодня, 12:00 ЗаБА(р)Нили секс: украинские законотворцы против "основного инстинкта"
Наталія Лебідь 304
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук