Идеальный мир без осуждений: Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл выпустили обувь в поддержку ЛГБТ

Спортивный бренд Adidas выпустил серию кроссовок специально к ЛГБТ-прайду, который пройдет в Лондоне уже в июле. Компания предложила влиятельным людям в модной индустрии создать свои версии кроссовок модели Adidas Samba, которые впервые выпустили в 1950-х годах.

Об этом сообщает Vogue.

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Идеальный мир – это мир без осуждений... Там, где много смеха и веселья. Если бы люди больше смеялись, мир стал бы лучше,

– аргументирует свое участие в акции от Adidas супермодель Кейт Мосс.

Кейт Мосс Samba trainer

Кроме Мосс, в проекте также приняли участие модель Наоми Кэмпбелл, музыканты Элтон Джон и Фаррелл Уильямс, дизайнер Марк Джейкобс, футболист Дэвид Бекхэм и главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул.

Наоми Кэмпбелл Samba trainer

Кроссовки, созданные участниками проекта, покажут на выставке в галерее ХЕНИ в Сохо во время недели прайда в Лондоне с 4 по 10 июля.

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Отмечается, что 3 июля состоится аукцион на eBay, на котором можно будет приобрести эксклюзивные пары. Все вырученные средства направят в благотворительный фонд Альберта Кеннеди, который поддерживает членов ЛГБТ-сообществ, которые остались без крова.



Эдвард Эннинфул Samba trainer