Идея единой Европы никогда не будет реализована без участия Украины и России, – Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что формирование образа единой Европы возможно только при участии народов Украины и России.

Такое заявление он сделал на международной конференции по вопросам европейской и трансатлантической устойчивости в Вильнюсе, сообщает "Интерфакс-Украина".

Идея единой и свободной Европы никогда не будет реализована без участия Украины и России. И это не значит – полицейской России, авторитарного Кремля, это значит – России как народа и государства. Они должны быть частью процесса, иначе это никогда не закончится, мы никогда не будем в безопасности,

– сказал Волкер.

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По его мнению, то, где находится Запад, "больше напоминает наполовину наполненный стакан, чем наполовину пустой".

Волкер также отметил принятие Соединенными Штатами решения об увеличении бюджета НАТО, численности военных в Европе, санкциях за аннексию Крыма Россией, введении эмбарго на оружие в Восточной Украине, а также шагах по достижению переговоров между Северной и Южной Кореями, миссии в Афганистане, Сирии.

"Мяч начал удаляться в правильном направлении. Конечно, есть множество вещей, которые мы могли бы заметить и с другой стороны уравнения, но выясним, чего мы пытаемся достичь, и возьмемся за работу", – призвал спецпредставитель Госдепа.

К слову, накануне Курт Волкер заявил, что говорить об отмене санкций против России можно будет только после ее согласия на имплементацию Минских соглашений.