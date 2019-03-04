Идем в наступление: Андрей Билецкий обратился к национальным дружинам во время ежегодного марша

2 марта в Киеве состоялся второй ежегодный марш Национальных Дружин.

В мероприятии приняли участие около 2000 украинских дружинников из 20 областей Украины, их руководители, а также – лидер политической партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий.

Об этом стало известно из прямой трансляции мероприятия на официальной странице Национальных Дружин в Facebook.

Второй ежегодный марш представители Национальных Дружин начали на Майдане Независимости с почетного вручения знамен наиболее активным региональным ячейкам. В этом году такой чести удостоились Луцкое и Ивано-Франковское подразделения.

После торжественной церемонии к участникам мероприятия обратился бывший руководитель добровольческого полка "Азов", а ныне – народный депутат и лидер политической партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий. Он рассказал, что гордится сегодняшними достижениями украинских дружинников и надеется, что они станут примером для подрастающего поколения и нынешних политиков.

"Два года назад ветераны войны на Востоке, "азовцы", заложили фундамент для создания в Украине Национальных Дружин. Сегодня мы видим успешность этого начинания. Такие организации являются необходимыми и важными для Украины. Наша задача – стать примером для украинской молодежи и построить настоящее национальное правительство, которое поведет страну вперед. Наше государство уже так устало от хаоса, от беспорядка, от российской агрессии. Оно требует нового видения и людей, которые способны его защитить. Время переходить в наступление", – заявил Андрей Билецкий.

Во время своего выступления лидер "Национального Корпуса" также вспомнил недавний коррупционный скандал с хищением средств украинского оборонпрома и подчеркнул, что Национальные Дружины и впредь будут жестко реагировать на подобные ситуации.

"Сейчас многие политики делают вид настоящих патриотов, заявляют Украина – превыше всего, а в это время обворовывают украинскую армию и каждого украинца. Нам не нужны такие Свинарчуки! Где они были, когда произошел взрыв в Ичне? Но там были наши ребята, которые помогали людям и МЧС. Это настоящие дела, а не только красивые слова", – отметил Андрей Билецкий.

Как сообщают представители Национальных Дружин, за последний год их численность организации увеличилась почти втрое и продолжает расти. Для всех новых бойцов сегодня в Киеве провели церемонию крещения.