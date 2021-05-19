На основе видеоролика, распространенного в сети, уроженку Дружовки, что в Донецкой области, Людмилу Чмулеву внесли в базу "Миротворца".

Читайте также "Украина, иди в ж* пу": в Харькове семья выбросила паспорта, потому что не полетела в Турцию

Харьковчанка, выбросившая украинский паспорт, попала в "Миротворец"

В базе ее отнесли, обвинив в

демонстративном публичном издевательстве над гражданством Украины;

вовлечении малолетних детей в антиукраинскую акцию;

участие в актах гуманитарной агрессии против Украины.

Людмилу Чмулеву внесли в базу "Миротворца" / Скриншот с сайта "Миротворца"

Женщина выбросила паспорта, потому что не полетела в Турцию: что известно