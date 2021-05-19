На основе видеоролика, распространенного в сети, уроженку Дружовки, что в Донецкой области, Людмилу Чмулеву внесли в базу "Миротворца".
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Харьковчанка, выбросившая украинский паспорт, попала в "Миротворец"
В базе ее отнесли, обвинив в
- демонстративном публичном издевательстве над гражданством Украины;
- вовлечении малолетних детей в антиукраинскую акцию;
- участие в актах гуманитарной агрессии против Украины.
Людмилу Чмулеву внесли в базу "Миротворца" / Скриншот с сайта "Миротворца"
Женщина выбросила паспорта, потому что не полетела в Турцию: что известно
- Ранее стало известно, что харьковчанку с 2 детьми не пустили на самолет в Стамбул. Женщина не имела ни нотариального согласия отца своих несовершеннолетних детей на их вывоз в Турцию, ни свидетельства об их рождении.
- Сначала она рассказала, как недовольна законодательством Украины, а затем выбросила паспорт. Впоследствии заставила это сделать и детей, которые на камеру посылали Украину "в ж* пу".
- После этого в инстаграме она обнародовала видеообращение, в котором заявила, что видео, которое распространили СМИ – это фейк, и оно якобы было специально смонтировано.