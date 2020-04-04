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      Иди на *уй: в Полтаве задержали мужчину, который швырял монетами в лицо кассирши – видео

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      Хулиган в Полтаве швырнул монетами в кассиршу / Скриншот из видео

      В сети опубликовали видео из Полтавы, где в местном супермаркете мужчина бросил монетами кассирше в лицо и пошел прочь из магазина. Причиной спора, очевидно, стала слишком мелкая сдача, которую он получил. Хулигана уже задержала полиция.

      Событие произошло в Полтаве в ТЦ "Паровоз". Об этом сообщает местный сайт "Полтавщина".

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      Смотрите видео споры мужчины с кассиршей в Полтаве:

      На видео также зафиксировано, что после ссоры мужчина садится за руль автомобиля с фишкой такси. Очевидцы также зафиксировали номер машины.


      Хулиган, после метания монетами в кассиршу, сел в такси и уехал / Скриншот из видео

      В то же время по данным телеграмм-канала Teza, его зовут Сергей Гременчук.

      Реакция полиции и задержание мужчины

      • Полицейские установили очевидцев и потерпевшую женщину, а также правонарушителя. Им оказался 49-летний житель Полтавы. Он дал показания и признал свою вину.
      • Как сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавщины, по факту хулиганства следователи открыли уголовное производство (ч. 1 ст. 296 УК Украины).
      • Мужчине грозит штраф от 8 500 гривен до 17 тысяч гривен, или до шести месяцев ареста, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Новости Полтавы
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