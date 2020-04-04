Иди на *уй: в Полтаве задержали мужчину, который швырял монетами в лицо кассирши – видео

В сети опубликовали видео из Полтавы, где в местном супермаркете мужчина бросил монетами кассирше в лицо и пошел прочь из магазина. Причиной спора, очевидно, стала слишком мелкая сдача, которую он получил. Хулигана уже задержала полиция.

Событие произошло в Полтаве в ТЦ "Паровоз". Об этом сообщает местный сайт "Полтавщина".

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Смотрите видео споры мужчины с кассиршей в Полтаве:

На видео также зафиксировано, что после ссоры мужчина садится за руль автомобиля с фишкой такси. Очевидцы также зафиксировали номер машины.



Хулиган, после метания монетами в кассиршу, сел в такси и уехал / Скриншот из видео

В то же время по данным телеграмм-канала Teza, его зовут Сергей Гременчук.

Реакция полиции и задержание мужчины