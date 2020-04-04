Иди на *уй: в Полтаве задержали мужчину, который швырял монетами в лицо кассирши – видео
В сети опубликовали видео из Полтавы, где в местном супермаркете мужчина бросил монетами кассирше в лицо и пошел прочь из магазина. Причиной спора, очевидно, стала слишком мелкая сдача, которую он получил. Хулигана уже задержала полиция.
Событие произошло в Полтаве в ТЦ "Паровоз". Об этом сообщает местный сайт "Полтавщина".
Смотрите также Агрессивная пара разбила стекло автобуса: их не пустили в салон без масок – видео
Смотрите видео споры мужчины с кассиршей в Полтаве:
На видео также зафиксировано, что после ссоры мужчина садится за руль автомобиля с фишкой такси. Очевидцы также зафиксировали номер машины.
Хулиган, после метания монетами в кассиршу, сел в такси и уехал / Скриншот из видео
В то же время по данным телеграмм-канала Teza, его зовут Сергей Гременчук.
Реакция полиции и задержание мужчины
- Полицейские установили очевидцев и потерпевшую женщину, а также правонарушителя. Им оказался 49-летний житель Полтавы. Он дал показания и признал свою вину.
- Как сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавщины, по факту хулиганства следователи открыли уголовное производство (ч. 1 ст. 296 УК Украины).
- Мужчине грозит штраф от 8 500 гривен до 17 тысяч гривен, или до шести месяцев ареста, или ограничение свободы на срок до пяти лет.
Читайте также
-
Карантин в Украине в стиле азиатских тигров: какую модель предлагает бизнессегодня , 08:01
-
Жизнь в условиях карантина: как вести себя в очереди на кассесегодня , 06:40
-
Дефолт в мае 2020: ждать ли его в Украине и что это означаетсегодня , 08:10
-
Пророссийские оккупанты били из артиллерии: военные дали отпор, ликвидировали 3 боевиковсегодня , 08:33
-
Турция усилила карантин: запретили выходить на улицу людям моложе 20 летсегодня , 11:33
-
Ляшко рассказал о бригаде врачей, которая отправится на помощь в Италиюсегодня , 11:05