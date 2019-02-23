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      Ідіть на х*й зі своєю війною! – російський бізнесмен про 23 лютого і режим Путіна

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      Євген Чичваркін
      Євген Чичваркін / Forbes.ru

      Організація тюремного типу створена в тюрмі народів (СРСР). Тюрма в тюрмі. Воєнізована держава, яка охороняє свої колонії, замість того, щоб розвивати.

      Якби ми несли розумнедобревічне, типу університетів, інфраструктури, свободи особистості, чесної, некорумпованої судової системи, я був би першим мілітаристом. Але нам навіть нашим сусідам, колишнім співкамерникам по в'язниці народів запропонувати нічого, хоча ні, можемо п ... дати або саєчку за переляк.

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      Океани крові, десятки мільйонів зламаних кісток, доль, життів, небойові і абсурдні бойові втрати, краснаяарміявсєхсільнєй.

      Так, армія повинна бути, але де людське життя – міра всіх речей, добровільна і платна, професійна, альтернативний соціальний ліфт, я тільки за. Але святкувати треба день будівельника, хлібороба, металурга і вченого і т.д. в першу чергу (оскільки ці люди створюють), а поліція і армія сидять на нашій шиї і на наші податки існують.

      Особливо зараз, коли Путін готує нас до нової війни, особливо важливо активно чинити опір обману. У країни Росія ворогів немає, вороги є у антилюдського режиму Путіна. Вся ця псевдопатріотична істерія може призвести до нових морів крові. Не беріть участі. Не дозволяйте дітям надягати камуфляж і ходити строєм. Зростуть, самі вирішать. Бойове братство можна і в корпоративних війнах загартувати. "Безсмертний полк" закінчується безсмертним бараком.

      Війну славлять тільки ті, хто там не був (20 років параду не було).

      Ідіть на х ... зі своєю війною!

      Оригінал: "Эхо Москвы"
      Автор: Євген Чичваркін       – російський бізнесмен і опозиціонер, який нині проживає у Великобританії

      blog_ava
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      Автор: Блог Медиа
      Теги: Новости России Война Новости политики
      Источник: 24 Канал
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