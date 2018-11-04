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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
      Юрий Касьянов

      Идти на выбори, или не идти? – вот в чем вопрос

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      Если ты не голосуешь, значит ты не патриот, и тебе безразлично будущее твоей страны
      Если ты не голосуешь, значит ты не патриот, и тебе безразлично будущее твоей страны / Day.kyiv.ua

      Помните ельцинковскую избирательную кампанию "Голосуй, или проиграешь!" 1996 года? Не помните? Ну и ладно. В 1996-м году рейтинг действующего президента России Бориса Ельцина составлял максимум 6 процентов.

      Фишка рекламной кампании заключалась в противопоставлении "демократического" и "прозападного" Ельцина страшным коммунистам, и в привлечении к голосованию разочаровавшейся молодежи. 

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      Ставка была сделана на ответственность и патриотизм. Если ты не голосуешь, значит ты не патриот, и тебе безразлично будущее твоей страны. А голосовать ты можешь, как разумный молодой человек и демократ, только за Бориса Николаевича Ельцина. Ведь это унизительно и просто низко – голосовать за коммунистов.

      31 декабря 1999 года демократически избранный президент Ельцин добровольно ушел в отставку. Исполняющим обязанности президента России был назначен Владимир Владимирович Путин, и всякие игры в демократию закончились.

      Началась Вторая чеченская война. Взорвали дома в Москве. Случился Норд-Ост и Беслан. А в марте 2018-го года Путин был избран президентом Российской Федерации на четвертый срок, получив рекордные 76,69% голосов.

      Украинские национальные правила политической игры, изобличают "противсихов" точно так же, как и российская национальная псевдополитическая традиция. Неголосовать не модно, некрасиво, преступно, наконец. "Голосуй, или проиграешь!" – назидательно объясняют нам, потому что, дескать, кто-то обязательно украдет ваш голос, если вы не придете на избирательные участки.

      Это, конечно, полная фигня. Если кто-то может украсть ваш голос в ваше отсутствие, то что же мешает этому "кто-то" фальсифицировать ваш голос уже после вашего голосования?

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      Технология работает незатейливо. Социологические опросы, услужливо проводимые регулярно, сообщают, что за кандидата "Ю" готовы отдать свои голоса 18,7% избирателей, а за кандидата "П" – 9%. Остальные кандидаты объявляются или "маргинальными", или "техническими". Избирателям предлагается выбирать только между "Ю" и "П" под воздействием массированной рекламы. И тут уже выбор зависит от количества денег, потраченных спонсорами (олигархами) на выборы.

      Пресловутый "второй тур" – еще более циничная технология. в которой кандидат с начальным рейтингом 18,7% или 9% может получить даже 54% процента голосов. Только потому, что пропаганда кричит на каждом углу "Голосуй, или проиграешь!", предлагая выбрать из двух зол, из двух сортов дерьма лучшее. Но дерьмо всегда остается дерьмом, а проигравшие олигархи всегда договорятся с победителями. За счет проигравших. За наш с вами счет.

      Вы спросите, а что же делать? Да не голосовать, черт возьми! Если вы не хотите, не верите, брезгуете – не голосуйте вообще! Сделайте им минимальный рейтинг. Сведите их легитимность до нуля. Чтобы, если даже кто-то из дерьма формально победит, пусть знает, что он – дерьмо.

      С реальным рейтингом 18,7 или 9 процентов. Пусть только попробует воровать, врать, издеваться над Украиной с таким рейтингом. Пусть знает, что за ним никто не стоит. Никто его не поддерживает.

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      Автор: Юрий Касьянов
      Теги: Публикации Новости Украины Новости политики Владимир Путин Новости России Российская пропаганда Выборы Президента 2019
      Источник: Юрий Касьянов
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