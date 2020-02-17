Иерархи УПЦ МП, нарушившие обещание прийти на Объединительный собор: СМИ обнародовали список
В Объединительном соборе 15 декабря 2018, когда создавали Православную церковь Украины, должны были участвовать 10 иерархов УПЦ Московского патриархата. Но тогда на соборе были только двое, остальные – пообещали, но не пришли. 16 февраля стало известно, кто именно нарушил обещание.
Фотокопию списка иерархов УПЦ МП, которые должны были участвовать в Объединительном соборе, опубликовала 16 февраля в своем телеграмм-канале журналистка Соня Кошкина.
Для справки: Сколько православных общин перешло к ПЦУ: инфографика
"На Объединительном соборе ПЦУ ожидали 10 высокопоставленных иерархов Московского патриархата, которые уже тогда готовы были поддержать ПЦУ. Для них были изготовлены даже таблички с регалиями, выделены отдельные места в зале. Но прибыли только двое – Александр Драбинко и Симеон Винницкий", – напомнила Кошкина.
В списке, который опубликовала журналистка, есть имена всех, кого пригласили и кто должен был присутствовать на Объединительном соборе (двенадцать иерархов, два представителя мирян, архимандрит и диакон).
Список участников Объединительного собора от УПЦ МП / Фото из телеграмм-канала Сони Кошкиной
Если верить документу, на Объединительный собор обещали прийти, но не сдержали слова восемь митрополитов:
- Митрополит Черкасский и Каневский Софроний (Дмитрук),
- Митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний (Фиалко),
- Митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит (Бевцик),
- Митрополит Полесский и Сарненский Анатолий (Гладкий),
- Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий (Легкий),
- Митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий (Егоренко),
- Митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир (Мельник),
- Митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор (Мамусаев).
Также должны были быть на соборе архиепископ Новокаховский и Генический Филарет (Зверев) и епископ Золотоношский, викарный архиерей Иоанн (Вахнюк).
Что такое Объединительный собор? Это поместный собор, который состоялся 15 декабря 2018 в соборе Святой Софии в Киеве. Участники собора установили устав и избрали предстоятеля Православной церкви Украины (им стал Епифаний). Уже 6 января 2019 Украина получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея. Как происходил собор, что решили и как Украина получала Томос – читайте по этой ссылке.
Напомним, 4 февраля Филарета исключили из Синода ПЦУ
Выбор редакции
-
Когда состоится следующий нормандский саммит: версия Кремлясегодня , 00:22
-
Голос страны 10 сезон 5 выпуск: украинская Билли Айлиш и Оля Цибульская выступили на кастинге16 февраля , 23:14
-
Машина во время побега от полиции сбила целую семью в Днепре: есть погибший, пострадал ребенок16 февраля , 23:04