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      Иерархи УПЦ МП, нарушившие обещание прийти на Объединительный собор: СМИ обнародовали список

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      Епифаний стал председателем ПЦУ на Объединительном соборе 15 декабря 2018 / ПЦУ

      В Объединительном соборе 15 декабря 2018, когда создавали Православную церковь Украины, должны были участвовать 10 иерархов УПЦ Московского патриархата. Но тогда на соборе были только двое, остальные – пообещали, но не пришли. 16 февраля стало известно, кто именно нарушил обещание.

      Фотокопию списка иерархов УПЦ МП, которые должны были участвовать в Объединительном соборе, опубликовала 16 февраля в своем телеграмм-канале журналистка Соня Кошкина.

      Для справки: Сколько православных общин перешло к ПЦУ: инфографика

      "На Объединительном соборе ПЦУ ожидали 10 высокопоставленных иерархов Московского патриархата, которые уже тогда готовы были поддержать ПЦУ. Для них были изготовлены даже таблички с регалиями, выделены отдельные места в зале. Но прибыли только двое – Александр Драбинко и Симеон Винницкий", – напомнила Кошкина.

      В списке, который опубликовала журналистка, есть имена всех, кого пригласили и кто должен был присутствовать на Объединительном соборе (двенадцать иерархов, два представителя мирян, архимандрит и диакон). 

      PCU
      Список участников Объединительного собора от УПЦ МП / Фото из телеграмм-канала Сони Кошкиной

      Если верить документу, на Объединительный собор обещали прийти, но не сдержали слова восемь митрополитов:

      • Митрополит Черкасский и Каневский Софроний (Дмитрук),
      • Митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний (Фиалко),
      • Митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит (Бевцик),
      • Митрополит Полесский и Сарненский Анатолий (Гладкий),
      • Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий (Легкий),
      • Митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий (Егоренко),
      • Митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир (Мельник),
      • Митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор (Мамусаев).

      Также должны были быть на соборе архиепископ Новокаховский и Генический Филарет (Зверев) и епископ Золотоношский, викарный архиерей Иоанн (Вахнюк).

      Что такое Объединительный собор? Это поместный собор, который состоялся 15 декабря 2018 в соборе Святой Софии в Киеве. Участники собора установили устав и избрали предстоятеля Православной церкви Украины (им стал Епифаний). Уже 6 января 2019 Украина получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея. Как происходил собор, что решили и как Украина получала Томос – читайте по этой ссылке. 

      Напомним, 4 февраля Филарета исключили из Синода ПЦУ

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      16 февраля
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: УПЦ МП Православная церковь Украины Собор Религия Новости Украины
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