IFA 2018: американцы презентовали стильные смарт-часы Skagen Falster 2

Американская компания Skagen представила второе поколение умных часов – Skagen Falster 2. В отличие от более старой версии, новинка получила GPS-модуль, NFC и много других полезных функций.

Об этом сообщает Androidinsider.

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Первое поколение Skagen Falster представили всего полгода назад на CES 2018, поэтому серьезных изменений ждать не стоит. Речь идет только о доработке и о ряде новых возможностей.

Skagen Falster 2 получил GPS-модуль и NFC

Теперь в часах можно плавать, а физическая активность во время плавания будет отслеживаться. Falster 2 поддерживает NFC, чего не было раньше. То есть, теперь можно совершать покупки с помощью Google Pay, а также оплачивать билеты. Ядро часов осталось прежним – Snapdragon Wear 2100, однако гнаться за производительностью в случае с умными часами особого смысла нет, ведь гораздо важнее появление новой функциональности. И в этом плане Skagen молодцы.

Skagen Falster 2 имеет защиту от воды

Часы, как уже было сказано ранее, получили GPS-модуль для более точного отслеживания активности пользователя. Есть и датчик пульса. Аккумулятор в устройстве на 300 миллиампер часов, диаметр корпуса составляет 42 миллиметра, а толщина 12 миллиметров.

Skagen Falster 2 имеет изысканный дизайн

Отметим, что Skagen Falster 2 будут доступны с 12 сентября по цене 275 долларов (около 7 280 гривен).

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