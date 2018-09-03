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IFA 2018: LG представила 34-дюймовые игровые мониторы – характеристики и цена

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IFA 2018: представили игровой монитор LG 34GK950G
IFA 2018: представили игровой монитор LG 34GK950G / Overclockers

На выставке IFA 2018 компания LG представила пару 34-дюймовых игровых мониторов семейства UltraGear: 34GK950G и 34GK950F. Оба устройства построены на базе изогнутых матриц IPS с разрешением 3440 x 1440 пикселей, а их главное отличие – максимальная частота обновления и поддерживаемая технология синхронизации.

Об этом сообщает ComputerBase.

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Модель LG 34GK950G наделена поддержкой Nvidia G-Sync, а ее максимальная частота обновления заявлена на уровне 120 Гц. В то же время монитор 34GK950F поддерживает технологию AMD FreeSync 2 и может похвастаться частотой обновления в 144 Гц. К его преимуществам также следует отнести наличие сертификата DisplayHDR 400.

LG 34GK950G

LG представила 34-дюймовые игровые мониторы

Оба дисплея характеризуются радиусом кривизны 1900 миллиметров, яркостью 400 кд/м2, статической контрастностью 1000:1 и временем отклика 5 мс (от серого к серому). Как сообщает производитель, устройства обладают 135% охватом цветовой палитры sRGB и 98% DCI-P3.

LG 34GK950F

Порты монитора LG 34GK950F

Для подключения к ПК можно использовать интерфейсы HDMI и DisplayPort. На тыльной стороне мониторов также присутствует переходник USB 3.0 и 3,5-миллиметровый аудиоразъем для наушников.

LG 34GK950G

Монитор LG 34GK950G имеет частоту обновления кадров 120Гц

Рекомендованная стоимость FreeSync-монитора LG 34GK950F для европейских пользователей составляет 1 200 евро (около 36 810 гривен), а его "брат" (34GK950G) с поддержкой Nvidia G-Sync обойдется в 1 400 евро (около 42 950 гривен). Отметим, что на прилавках магазинов новинки появятся до конца этого года.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Гаджеты LG Новинки IFA 2018 Игры Цены
Источник: 24 Канал
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