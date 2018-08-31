IFA 2018: презентовали необычный наручный смартфон Nubia Alpha

Китайский бренд Nubia, который принадлежит корпорации ZTE представил свой первый смартфон, который можно носить на запястье. Новинка получила название Alpha. Устройство выполнено в форме часов и имеет изогнутый дисплей, который предлагает достаточно полезного пространства для взаимодействия с интерфейсом операционной системы.

Об этом сообщает Androidinsider.

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Если верить пресс-рендерам, которыми поделился производитель, дисплей Nubia Alpha будет выступать за пределы корпуса, занимая по несколько сантиметров с каждой стороны браслета. Как это скажется на удобстве использования, покажет время, но скорее всего такое решение является просто демонстрацией технологий, чем чем-то большим.



Производитель не стал раскрывать подробностей об аппаратном оснащение новинки, отметив, что ее дисплей выполнен по OLED-технологии, а благодаря поддержке 4G и фронтальной камере пользователь сможет не только осуществлять привычные телефонные звонки, но и проводить видеоконференции с участием нескольких собеседников.



Обзор смартфона Nubia Alpha – смотрите видео

Кроме того, известно, что Nubia Alpha сможет делать снимки в высоком качестве, а отрегулированный особым образом датчик приближения будет подстраивать яркость экрана таким образом, чтобы он не тускнел под солнечными лучами. Конечно же, последняя функция будет наиболее полезной учитывая нестандартный форм-фактор аппарата.

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