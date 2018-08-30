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IFA 2018: расписание самых интересных презентаций выставки

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IFA 2018: афиша
IFA 2018: афиша / Фото из открытых источников

Уже завтра, 31 августа, в Берлине официально стартует одна из крупнейших техновыставок IFA 2018. За 94 года она послужила площадкой для демонстрации многих технических новаций. Вот вам 10 самых интересных анонсов, которые состоятся в ближайшие два дня.

Об этом сообщает Mobiltelefon.

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Новинки, которые представят на IFA 2018 30 августа

Обычно самым жарким днем выставки является нулевой – тот, после которого открываются стенды. Он начнется уже сегодня, 30 августа, и первой на IFA 2018 выступит Samsung, которая научит "делать то, что вы не умеете".

Samsung IFA 2018
Что представляет на IFA 2018 компания Samsung

На тизере события изображены телевизор, холодильник, стиральная машина и Samsung Galaxy Note 9. Последний анонсирован еще в начале августа, и непонятно, зачем он нужен на тизере. Все остальные мобильный новинки, которые ожидались на IFA, тоже уже вышли. Скорее всего, главными героями берлинской пресс-конференции станут QLED-мониторы и QLED-телевизоры с разрешением 8К (в четыре раза выше, чем 4K). Пресс-конференция началась в 11:45 по Киеву.

Следующей выступит Sony. Компания представит флагманский смартфон Xperia XZ3, а также, возможно, какие-то еще смартфоны. Например, загадочный H9416, который засветился на UAProf.

Sony IFA 2018
Что представляет на IFA 2018 компания Sony

Что касается Xperia XZ3, то это первый смартфон Sony с изогнутым экраном, который будет выполнен по технологии OLED. Диагональ панели составит 6 дюймов, а по большинству других параметров он оказался похож на своих предшественников. Презентация японской компании начнется в 14:00 по Киеву.

Следующей на сцену поднимется Honor. Подразделение Huawei обещает "безумно быстрый, безумно умный" девайс. И, скорее всего, безумно большой – ожидается, что европейцам представят Honor Note 10. Это, напомним, увеличенная версия Honor 10 с чипсетом Kirin 970, 6,95-дюймовым AMOLED-экраном с соотношением сторон 19:9, аккумулятором на 5 тысяч миллиампер часов и двойной основной камерой (16 МП + 24 Мп).

Honor IFA 2018
Что представляет на IFA 2018 компания Honor

Интересно, что первый Honor Note (с цифрой 8) в Европе не продавался, пожалуй, интерес европейцев к фаблетам производитель увидел только сейчас. Пресс-конференция стартует в 15:00 по Киеву.

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Одной из самых необычных новинок IFA 2018 в сегменте смартфонов могут оказаться те, что покажет компания TCL. Ожидается, что производитель представит BlackBerry KEY2 LE – первый "нефлагманский" BlackBerry с клавиатурой со времен Classic. По слухам, он получит такие же экран и клавиатуру, как KEY2, но менее производительный чипсет Snapdragon 636 и упрощенную камеру.

BlackBerry IFA 2018
Что представляет на IFA 2018 компания BlackBerry

Возможно, что площадкой, куда съедутся множество журналистов, компания воспользуется также для демонстрации новых телевизоров и объявления новых подробностей о возвращении Palm. Запад TCL стартует в 15:30 по Киеву.

В 17:00 по киевскому времени состоятся сразу два мероприятия. Один из них проведет ZTE. На нем компания представит свой первый флагман со времен Axon 7. Новинка получит название Axon 9 Pro и чипсет Qualcomm Snapdragon 845 в паре с 6 ГБ оперативной памяти, но это, кажется, все, что известно об устройстве. Будут ли в ZTE другие новинки на IFA 2018 пока неизвестно. Вполне возможно, что да: компании надо наверстывать упущенное.

ZTE IFA 2018
Что представляет на IFA 2018 компания ZTE

Одновременно с ZTE выступит словацкая компания UMC, о которой вы, наверное, даже и не слышали ни разу. UMC занимается продажами в Европе телевизоров Sharp (остальные техники Sharp возит сам, а вот телевизоры почему отдала UMC). И она же занялась смартфонами Sharp. Занялась пока как-то совсем неудачно, но, возможно, на IFA 2018 будут сделаны какие-то важные объявления, связанные с процессом вывода смартфонов японского бренда на рынки Европы.

Новинки, которые представят на IFA 2018 31 августа

Последний день лета – это первый день работы стендов Международного радиошоу в Берлине. В этот день проходят много ключевых докладов, а некоторые компании устраивают мероприятия для прессы прямо на своих стендах. Так, например, поступит европейская компания Wiko, которая занимается продажей под своим брендом устройств китайского происхождения (например, BQ Universe с каплевидным вырезом также продавался в Wiko). Что именно она представит, пока неизвестно. Интересно, что компания намерена разыгрывать новинки прямо в своем павильоне. Презентация новинок начнется в 11:00 по киевскому времени.

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А уже в 11:30 по Киеву на сцену поднимется LG. Два топ-менеджера LG Electronics рассказывать о новых возможностях искусственного интеллекта и "Интернета вещей". Этому будет посвящен доклад под названием "Думай мудро, будь свободен: жить свободно с искусственным интеллектом". Судя по описанию докладе, основной акцент в нем будет сделан на холодильники, телевизоры и стиральные машины, а о смартфонах мы вряд ли что-то узнаем. LG V40, скорее всего, анонсируют на отдельном мероприятии в ближайшие месяцы.

LG
Что представляет на IFA 2018 компания LG

Следующим будет доклад главы Huawei Consumer Business Group, и его доклад называется "Предельная мощность мобильного искусственного интеллекта". Речь пойдет о том, как Huawei продолжает решать "детские болезни" искусственного интеллекта, связанные с недостаточной производительностью нейропроцессора в конечных устройствах. Скорее всего, это обтекаемая формулировка означает простую вещь: состоится анонс Kirin 980. Презентация состоится в 15:00 по киевскому времени.

Huawei IFA 2018
Что представляет на IFA 2018 компания Huawei

Последний доклад этого дня произнесет корпоративный вице-президент по продажам устройств и потребительских продуктов Microsoft Corporation Ник Паркер. Он не был так лаконичен в названии своего доклада, как его азиатские коллеги: "Новые вычислительные возможности – устройства и опыт, которые питаются разумным облаком и разумным краем" (последний термин – Intelligent Edge не имеет устоявшегося перевода). Новые устройства Microsoft чаще показывает на/ build/, но возможен анонс чего-то и на IFA. Доклад начнется в 18:00 по Киеву.

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Теги: Техно Sony Гаджеты Samsung Новинки IFA 2018 Искусственный интеллект Microsoft LG Huawei
Источник: 24 Канал
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