IFA 2018: расписание самых интересных презентаций выставки

Уже завтра, 31 августа, в Берлине официально стартует одна из крупнейших техновыставок IFA 2018. За 94 года она послужила площадкой для демонстрации многих технических новаций. Вот вам 10 самых интересных анонсов, которые состоятся в ближайшие два дня.

Об этом сообщает Mobiltelefon.

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Новинки, которые представят на IFA 2018 30 августа

Обычно самым жарким днем выставки является нулевой – тот, после которого открываются стенды. Он начнется уже сегодня, 30 августа, и первой на IFA 2018 выступит Samsung, которая научит "делать то, что вы не умеете".



Что представляет на IFA 2018 компания Samsung

На тизере события изображены телевизор, холодильник, стиральная машина и Samsung Galaxy Note 9. Последний анонсирован еще в начале августа, и непонятно, зачем он нужен на тизере. Все остальные мобильный новинки, которые ожидались на IFA, тоже уже вышли. Скорее всего, главными героями берлинской пресс-конференции станут QLED-мониторы и QLED-телевизоры с разрешением 8К (в четыре раза выше, чем 4K). Пресс-конференция началась в 11:45 по Киеву.

Следующей выступит Sony. Компания представит флагманский смартфон Xperia XZ3, а также, возможно, какие-то еще смартфоны. Например, загадочный H9416, который засветился на UAProf.



Что представляет на IFA 2018 компания Sony

Что касается Xperia XZ3, то это первый смартфон Sony с изогнутым экраном, который будет выполнен по технологии OLED. Диагональ панели составит 6 дюймов, а по большинству других параметров он оказался похож на своих предшественников. Презентация японской компании начнется в 14:00 по Киеву.

Следующей на сцену поднимется Honor. Подразделение Huawei обещает "безумно быстрый, безумно умный" девайс. И, скорее всего, безумно большой – ожидается, что европейцам представят Honor Note 10. Это, напомним, увеличенная версия Honor 10 с чипсетом Kirin 970, 6,95-дюймовым AMOLED-экраном с соотношением сторон 19:9, аккумулятором на 5 тысяч миллиампер часов и двойной основной камерой (16 МП + 24 Мп).



Что представляет на IFA 2018 компания Honor

Интересно, что первый Honor Note (с цифрой 8) в Европе не продавался, пожалуй, интерес европейцев к фаблетам производитель увидел только сейчас. Пресс-конференция стартует в 15:00 по Киеву.

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Одной из самых необычных новинок IFA 2018 в сегменте смартфонов могут оказаться те, что покажет компания TCL. Ожидается, что производитель представит BlackBerry KEY2 LE – первый "нефлагманский" BlackBerry с клавиатурой со времен Classic. По слухам, он получит такие же экран и клавиатуру, как KEY2, но менее производительный чипсет Snapdragon 636 и упрощенную камеру.



Что представляет на IFA 2018 компания BlackBerry

Возможно, что площадкой, куда съедутся множество журналистов, компания воспользуется также для демонстрации новых телевизоров и объявления новых подробностей о возвращении Palm. Запад TCL стартует в 15:30 по Киеву.

В 17:00 по киевскому времени состоятся сразу два мероприятия. Один из них проведет ZTE. На нем компания представит свой первый флагман со времен Axon 7. Новинка получит название Axon 9 Pro и чипсет Qualcomm Snapdragon 845 в паре с 6 ГБ оперативной памяти, но это, кажется, все, что известно об устройстве. Будут ли в ZTE другие новинки на IFA 2018 пока неизвестно. Вполне возможно, что да: компании надо наверстывать упущенное.



Что представляет на IFA 2018 компания ZTE

Одновременно с ZTE выступит словацкая компания UMC, о которой вы, наверное, даже и не слышали ни разу. UMC занимается продажами в Европе телевизоров Sharp (остальные техники Sharp возит сам, а вот телевизоры почему отдала UMC). И она же занялась смартфонами Sharp. Занялась пока как-то совсем неудачно, но, возможно, на IFA 2018 будут сделаны какие-то важные объявления, связанные с процессом вывода смартфонов японского бренда на рынки Европы.

Новинки, которые представят на IFA 2018 31 августа

Последний день лета – это первый день работы стендов Международного радиошоу в Берлине. В этот день проходят много ключевых докладов, а некоторые компании устраивают мероприятия для прессы прямо на своих стендах. Так, например, поступит европейская компания Wiko, которая занимается продажей под своим брендом устройств китайского происхождения (например, BQ Universe с каплевидным вырезом также продавался в Wiko). Что именно она представит, пока неизвестно. Интересно, что компания намерена разыгрывать новинки прямо в своем павильоне. Презентация новинок начнется в 11:00 по киевскому времени.

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А уже в 11:30 по Киеву на сцену поднимется LG. Два топ-менеджера LG Electronics рассказывать о новых возможностях искусственного интеллекта и "Интернета вещей". Этому будет посвящен доклад под названием "Думай мудро, будь свободен: жить свободно с искусственным интеллектом". Судя по описанию докладе, основной акцент в нем будет сделан на холодильники, телевизоры и стиральные машины, а о смартфонах мы вряд ли что-то узнаем. LG V40, скорее всего, анонсируют на отдельном мероприятии в ближайшие месяцы.



Что представляет на IFA 2018 компания LG

Следующим будет доклад главы Huawei Consumer Business Group, и его доклад называется "Предельная мощность мобильного искусственного интеллекта". Речь пойдет о том, как Huawei продолжает решать "детские болезни" искусственного интеллекта, связанные с недостаточной производительностью нейропроцессора в конечных устройствах. Скорее всего, это обтекаемая формулировка означает простую вещь: состоится анонс Kirin 980. Презентация состоится в 15:00 по киевскому времени.



Что представляет на IFA 2018 компания Huawei

Последний доклад этого дня произнесет корпоративный вице-президент по продажам устройств и потребительских продуктов Microsoft Corporation Ник Паркер. Он не был так лаконичен в названии своего доклада, как его азиатские коллеги: "Новые вычислительные возможности – устройства и опыт, которые питаются разумным облаком и разумным краем" (последний термин – Intelligent Edge не имеет устоявшегося перевода). Новые устройства Microsoft чаще показывает на/ build/, но возможен анонс чего-то и на IFA. Доклад начнется в 18:00 по Киеву.

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