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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Илья Кенигштейн

Игнорирование выборов – символ социальной шизофрении

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Неявка на выборы – символ социальной шизофрении
Неявка на выборы – символ социальной шизофрении / Информат

Прочел о том, как работает избирательное право в Бразилии. Голосовать обязаны все граждане страны от 18 до 70 лет.

Необязательно голосовать молодежи от 16 до 18, пожилым людям после 70 и всем неграмотным. За необоснованную неявку на выборы установлен штраф, который, впрочем, довольно небольшой (от 1 до 35 реалов), но важно не это.

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Если в течение шести лет без уважительной причины (уважительной причиной можно назвать любую, о которой избиратель сообщил заранее, заполнив и предоставив соответствующую форму) игнорировать выборы, то можно благополучно вылететь из реестра избирателей, попав в статус избирательного должника, что означает множество неприятных штук: например, такой безответственный гражданин внезапно обнаруживает, что не может обновить паспорт, взять кредит в банке, участвовать в государственных тендерах, и т.д.

Я писал про китайскую систему социального рейтинга, с помощью которого государство оценивает надежность и адекватность своих граждан, вводя ограничения для тех, кто был уличен в чем-то плохом: распространял ложную информацию о терроризме, создавал проблемы на авиарейсах, использовал просроченные билеты, курил в поездах и мочился в подземных переходах, а также является финансовым правонарушителем, неплательщиком штрафов и т.д.

Так и тут. Правда выйти из этого статуса не слишком сложно, хоть и зря. Само по себе голосование электронное, и реализовано путем использования терминалов. Собственно, результаты отдельно никто не считает: в любой момент их можно увидеть в системе в режиме реального времени.

Кстати, два слова по поводу неявки на выборы. Искренне считаю, что игнорирование выборов есть ничто иное как символ социальной шизофрении. Это когда люди умудряются одновременно верить в несколько взаимоисключающих и часто в равной мере абсурдных вещей. Сидеть на диване и жаловаться на беспросветную жизнь, но при этом, в день выборов – просто не пойти голосовать, предпочитая свалить за город на шашлычок.

Тоскливо вздыхать, что один голос ничего не решает, но дать возможность проголосовать за "крепких хозяйственников" легиону старых хрычей и теток. Не идти голосовать, выражая протест против системы, забывая, что системе безразличен этот протест, ибо единственный язык, который она понимает это активный поступок. Громче всех кричать о поддержке любимого кандидата, но тихо пропустить день выборов, сославшись на отсутствие выбора. Ну и самое популярное в народе:

Я не пойду голосовать, потому что я торгую на базаре, а воскресенье базарный день.

Настолько популярно, что уже можно спокойно считать уважительной причиной.

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Автор: Илья Кенигштейн
Теги: Новости Украины Публикации Новости политики
Источник: Facebook Ilia Kenigshtein
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