Как пишут росСМИ, на теле чиновника обнаружили огнестрельное ранение, передает 24 Канал.

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Странная гибель Петрова

Следов взлома в доме с бассейном, который по документам принадлежит матери-пенсионерке Петрова, не нашли. Полицейские предполагают, что вице-губернатор мог случайно застрелиться во время чистки оружия.

Факт смерти чиновника официально подтвердили власти региона, уклончиво заявив, что он "скоропостижно скончался".

К слову, Игорь Петров родился 9 декабря 1959 года в городе Сланцы. В 1993 году окончил Новосибирский государственный технический университет по специальности "Автоматика и телемеханика". Был гендиректором ЗАО "Радиотелекоммуникационная компания". С 2017 года был вице-губернатором Ленобласти и представителем губернатора в Законодательном собрании Ленинградской области.

Напомним, что 19 октября российские СМИ сообщили о смерти топ-менеджера "ЮКОС" Михаила Рогачева, возле которого нашли предсмертную записку. Тело Рогачева обнаружили возле его дома в Москве с травмами, которые свидетельствуют о падении с высоты, предварительная версия – самоубийство. СМИ сообщают, что Рогачев страдал от сильной боли из-за онкологии.