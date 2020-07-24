Под Киевом расстреляли Игоря Плекана: что о нем известно
Под Киевом 23 июля убили Игоря Плекана, когда он вместе с 7-летним сыном ехал на дачу. В СМИ пишут о погибшем как о бизнесмене, а вот активисты объединения "С14" говорят, что весь бизнес Плекана сводился к уголовной деятельности. Чем же на самом деле занимался погибший – в его биографии.
Кем на самом деле был погибший Игорь Плекан – читайте в материале 24 канала.
Важно Киллеры расстреляли бизнесмена Игоря Плекана на глазах у его семилетнего сына
Кто такой Игорь Плекан, краткая биография
На момент гибели ему было 44 года. Игорь Плекан жил в Киеве вместе с семьей, а возле Борисполя, где его и убили, ехал на дачу. У него остались жена и семилетний сын.
Жена после убийства рассказала, что их семье часто поступали угрозы, но муж постоянно ее успокаивал и уверял, что нечего бояться.
Игоря Плекана в СМИ называют бизнесменом, но никаких упоминаний о его бизнесе в открытом доступе нет. Единственное, на что ссылаются журналисты, это то, что он был вице-президентом боксерского клуба. Какого именно – инфомации тоже нет.
В то же время в организации "С14" его обвиняют в причастности к криминальному миру. Мол, он часто организовывал различные покушения, часто даже на заказ российской ФСБ.
Одним из таких покушений было покушение на активиста "С14" Сергея Мазура. В 2018 году ему в квартиру забросили гранату. Тогда отец активиста очень сильно пострадал.
Правоохранители нашли исполнителей, но до заказчиков и организаторов дело не дошло. Сейчас активисты уверяют, что именно Игорь Плекан и был организатором, а из-за его убийства теперь невозможно установить организатора.
Еще одним таким эпизодом является случай под зданием Кабинета Министров Украины, когда под ноги Герою Украины Валерию Чибинееву бросили гранату. К счастью, военный выжил, но организатора покушения, опять же, не установили.
Мне смешно, что посмертно СМИ называют Плекана бизнесменом. Его бизнес – российское бабло, теракты, убийства, незаконные "наливайки" и игровые автоматы,
– заявил активист Сергей Мазур, на которого устраивали покушение.
Убийство Игоря Плекана: коротко
- О нем стало известно 23 июля. Игорь Плекан вместе с сыном ехали на дачу, но возле села Артемовка Бориспольского района автомобиль уже ждали в засаде.
- Неизвестные обстреляли авто из автоматов вплотную. В теле Плекана нашли четыре пулевых ранения. Впрочем, перед смертью он успел отъехать около 300 метров и даже позвонить жене.
- В то же время сын погибшего не получил ранений в результате обстрела. Более того, киллеры отпустили его и приказали бежать домой. Он так и сделал, а потом рассказал все матери – жене Игоря Плекана.
- Сейчас полиция устанавливает убийц Плекана. Осуществляются оперативные мероприятия по их установлению.