Под Киевом 23 июля убили Игоря Плекана, когда он вместе с 7-летним сыном ехал на дачу. В СМИ пишут о погибшем как о бизнесмене, а вот активисты объединения "С14" говорят, что весь бизнес Плекана сводился к уголовной деятельности. Чем же на самом деле занимался погибший – в его биографии.

Кем на самом деле был погибший Игорь Плекан – читайте в материале 24 канала.

Важно Киллеры расстреляли бизнесмена Игоря Плекана на глазах у его семилетнего сына

Кто такой Игорь Плекан, краткая биография

На момент гибели ему было 44 года. Игорь Плекан жил в Киеве вместе с семьей, а возле Борисполя, где его и убили, ехал на дачу. У него остались жена и семилетний сын.

Жена после убийства рассказала, что их семье часто поступали угрозы, но муж постоянно ее успокаивал и уверял, что нечего бояться.

Игоря Плекана в СМИ называют бизнесменом, но никаких упоминаний о его бизнесе в открытом доступе нет. Единственное, на что ссылаются журналисты, это то, что он был вице-президентом боксерского клуба. Какого именно – инфомации тоже нет.

В то же время в организации "С14" его обвиняют в причастности к криминальному миру. Мол, он часто организовывал различные покушения, часто даже на заказ российской ФСБ.

Одним из таких покушений было покушение на активиста "С14" Сергея Мазура. В 2018 году ему в квартиру забросили гранату. Тогда отец активиста очень сильно пострадал.

Правоохранители нашли исполнителей, но до заказчиков и организаторов дело не дошло. Сейчас активисты уверяют, что именно Игорь Плекан и был организатором, а из-за его убийства теперь невозможно установить организатора.

Еще одним таким эпизодом является случай под зданием Кабинета Министров Украины, когда под ноги Герою Украины Валерию Чибинееву бросили гранату. К счастью, военный выжил, но организатора покушения, опять же, не установили.

Мне смешно, что посмертно СМИ называют Плекана бизнесменом. Его бизнес – российское бабло, теракты, убийства, незаконные "наливайки" и игровые автоматы,

– заявил активист Сергей Мазур, на которого устраивали покушение.

Убийство Игоря Плекана: коротко