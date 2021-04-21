Кнопка не работала: Терехов высмеял депутата и выложил это в сеть – видео
В Харьковском городском совете на сессии 21 апреля произошел спор между депутатом Алиной Мустафаевой и исполняющим обязанности мэра Игорем Тереховым. У женщины не работала кнопка голосования. Впоследствии разговор набрал популярность в сети.
Источник:24 канал
Видео опубликовал в своем тиктоке Игорь Терехов. Он его подписал "Кнопка не работала" и сейчас в ролика более 10 тысяч просмотров.
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Почему произошел спор
Мустафаева вышла к трибуне и пыталась сказать, что у нее во время голосования не работала кнопка депутатского пульта.
Однако у нее это не удалось, поскольку Терехов начал делать ситуацию крайне "комической".
Также он сказал, что просто нужно научиться пользоваться своими кнопками. На это депутат возмутилась.
В процессе их диалога в течение 20 секунд в сессионном зале был слышен смех.
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Кроме этого случая, на заседании были и другие моменты несоблюдения профессиональной субординации. Их все даже вырезали и опубликовали в ютубе.
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