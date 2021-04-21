В Харьковском городском совете на сессии 21 апреля произошел спор между депутатом Алиной Мустафаевой и исполняющим обязанности мэра Игорем Тереховым. У женщины не работала кнопка голосования. Впоследствии разговор набрал популярность в сети.

Видео опубликовал в своем тиктоке Игорь Терехов. Он его подписал "Кнопка не работала" и сейчас в ролика более 10 тысяч просмотров.

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Диалог Терехова с депутатом: видео с тиктока Ihor.Terehov

Почему произошел спор

Мустафаева вышла к трибуне и пыталась сказать, что у нее во время голосования не работала кнопка депутатского пульта.

Однако у нее это не удалось, поскольку Терехов начал делать ситуацию крайне "комической".

Также он сказал, что просто нужно научиться пользоваться своими кнопками. На это депутат возмутилась.

В процессе их диалога в течение 20 секунд в сессионном зале был слышен смех.

Смешной день в горсовете

Кроме этого случая, на заседании были и другие моменты несоблюдения профессиональной субординации. Их все даже вырезали и опубликовали в ютубе.

Самые интересные диалоги сессии горсовета Харькова 21 апреля: видео "Харьков Times"

Обратите внимание! Игорь Терехов стал секретарем горсовета Харькова 9 декабря 2020 года. После смерти бывшего мэра Геннадия Кернеса 16 декабря, он фактически стал главой города. Его назначение хотели обжаловать несколько депутатов. Однако они проиграли суд.