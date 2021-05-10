Временный глава Харькова Терехов заявил, что памятник тирану Жукову "стоял и будет стоять"
Секретарь Харьковского городского совета, который после смерти Геннадия Кернеса стал временным главой города, Игорь Терехов выступает против декоммунизации. Он заявил, что памятник советскому маршалу Жукову в Харькове будет стоять всегда.
Источник:пресс-служба Харьковского горсовета
Такое заявление временный глава Харькова сделал на торжествах 9 мая. Его цитату опубликовали на сайте городского совета.
Кстати Более 10 уголовных дел: в полиции подвели итоги Дня победы в Украине
"Великий маршал победы"
Игорь Терехов публично заявил: необходимо рассказывать правду о войне и праздновать День победы именно 9 мая. В этом контексте он заверил: в Харькове всегда будет стоять памятник Жукову, а проспект, который уже третий раз переименовывают, таки будет носить имя маршала.
Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в городе Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект продолжит носить имя великого маршала победы и харьковчане будут отмечать этот святой праздник именно 9 мая,
– заявил Игорь Терехов.
Напомним, что памятник Жукову в Харькове снесли 2 июня 2019 года. Впрочем, уже через месяц его восстановили. Способствовал этому уже покойный бывший мэр Харькова Геннадий Кернес.
Кто такой Георгий Жуков?Это советский полководец, его личность очень неоднозначная. По убеждению экспертов, он не ценил жизни своих солдат, считая "пушечным мясом".
Украинский общественный деятель и диссидент Левко Лукьяненко отмечал, что украинцев Жуков не жалел с особой жестокостью и был "украинофобом".
Декоммунизация в Харькове: в чем проблемы
- Депутаты Харьковского городского совета 24 февраля 2021 года в третий раз переименовали проспект Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова.
- Началось переименование "туда – сюда: с Жукова на Григоренко" еще в 2016 году.
- Тогда в рамках выполнения закона о декоммунизации проспект Маршала Жукова в Харькове переименовали в проспект Петра Григоренко.
- В мае 2019 года на сайте Харьковского горсовета зарегистрировали электронную петицию с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.
- За возвращение прежнего названия выступал в том числе и мэр Харькова Геннадий Кернес.
- Однако вскоре Харьковский городской совет вернул проспекту Григоренко имя Жукова.
- Уже в сентябре окружной суд Харькова отменил это решение горсовета, а в ноябре апелляционный суд подтвердил отмену.
- Поэтому сейчас проспект носит имя именно Жукова.
Поделиться новостью