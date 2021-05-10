Секретарь Харьковского городского совета, который после смерти Геннадия Кернеса стал временным главой города, Игорь Терехов выступает против декоммунизации. Он заявил, что памятник советскому маршалу Жукову в Харькове будет стоять всегда.

Такое заявление временный глава Харькова сделал на торжествах 9 мая. Его цитату опубликовали на сайте городского совета.

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"Великий маршал победы"

Игорь Терехов публично заявил: необходимо рассказывать правду о войне и праздновать День победы именно 9 мая. В этом контексте он заверил: в Харькове всегда будет стоять памятник Жукову, а проспект, который уже третий раз переименовывают, таки будет носить имя маршала.

Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в городе Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект продолжит носить имя великого маршала победы и харьковчане будут отмечать этот святой праздник именно 9 мая,

– заявил Игорь Терехов.

Напомним, что памятник Жукову в Харькове снесли 2 июня 2019 года. Впрочем, уже через месяц его восстановили. Способствовал этому уже покойный бывший мэр Харькова Геннадий Кернес.

Обратите внимание! По закону о декоммунизации памятник Жукову должен быть демонтирован. А согласно закону о присвоении имен, нет правовых оснований присваивать имя Жукова какому-либо топониму.

Кто такой Георгий Жуков? Это советский полководец, его личность очень неоднозначная. По убеждению экспертов, он не ценил жизни своих солдат, считая "пушечным мясом".



Украинский общественный деятель и диссидент Это советский полководец, его личность очень неоднозначная. По убеждению экспертов, он не ценил жизни своих солдат, считая "пушечным мясом".Украинский общественный деятель и диссидент Левко Лукьяненко отмечал , что украинцев Жуков не жалел с особой жестокостью и был "украинофобом".

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