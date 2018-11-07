Игорь Ласточкин поделился пикантной историей об интимных предложениях от мужчин

Украинский комедийный актер, участник шоу "Танцы со звездами" Игорь Ласточкин стал гостем нового выпуска шоу "Слава+" на Люкс ФМ. В откровенном интервью со Славой Деминым Игорь рассказал пикантную историю, которая с ним произошла в соцсети.

По словам юмориста, ему несколько раз писали парни с интимными предложениями.

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"Один даже предложил: "Можно к вам по одному такому вопросу обратиться?". Я говорю: "Если по делу, то давай. Он: "Да, по делу. Тут такое дело... Я очень сильно хочу сделать вам приятно", – поделился Игорь.

Но актер не согласился на безумное предложение парня. Он отметил, что имеет иную ориентацию и извинился перед мужчиной.

"Я нормально к вам отношусь, но не попал ты с этим. Я не по этим делам вообще", – ответил Ласточкин.

Больше интересного из жизни артиста – смотрите в новом выпуске "Слава+" на YouTube-канале Люкс ФМ: