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Игорь Пастернак – бывший львовянин, готовый сделать революцию в транспортных перевозках

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Дороги, порты, железнодорожные пути и аэродромы, – все это инфраструктура, которая требует огромных средств для постройки и немалых на содержание. Пастернак уверяет, для его машин этого всего не нужно, а значит цена на перевозку будет значительно ниже. Речь идет о дирижабле.

Да-да, мы знаем, что вы скажете – мол, это устаревшая технология прошлого века. И после масштабной катастрофы Гинденбурга в далеком 1937 году надо быть сумасшедшим, чтобы взяться за такую ​​идею. Что же, Пастернак себя таковым и называет.

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Вся эта история началась еще во Львове, когда 12-летний парень впервые прочитал о необычном летательном аппарате. Учась на инженерном факультете Львовского университета, организовал авиакружок и начал изготавливать первые дирижабли и аэростаты. Юношеское увлечение со временем переросло в кооператив с неплохой прибылью.

Ігор Пастернак знаходився на цьому дирижаблі у 2013 році
Игорь Пастернак находился на этом дирижабле в 2013 году

Когда Советский Союз распался, Игорь понял, что молодой бизнес надо переводить в Штаты. Это был 1994 год. Переехал с несколькими тысячами долларов, не имея никаких бизнес связей и к тому же не зная английского языка. Пастернак нанял переводчика, и уже в 1996 году его дирижабль летал над олимпийским городком в Атланте.

Именно размещение логотипов и держало на плаву компанию, но такой бизнес был слишком мелким. Главной целью для его птичек были именно грузовые перевозки, особенно в районы, где нет дорог или взлетно-посадочных полос. Бывший львовянин умудрился скрестить вертолет, гидроплан и подводную лодку. Для взлета больше не нужно сбрасывать балласт, а подъем обеспечивают винты, как и у вертолета.

В дирижабле Пастернака гелий из оболочки частично выкачивают в специальные баллоны, а не выпускают в атмосферу, как в традиционных моделях, что дает аппарата возможность приземляться без мачт и тросов. Это собственная разработка украинца, и он подал заявку на патент. Такой гибрид потребляет всего 30% топлива, необходимого для самолета такого же веса, ведь не использует энергию во время подъема или спуска, а только во время горизонтального движения.

Ігор Пастернак з дирижаблем
Игорь Пастернак с дирижаблем

В 2010 году американское правительство выделило ему 50 миллионов долларов на строительство первого прототипа грузового дирижабля – Dragon Dream длиной 81 метр. Когда все было готово – в ангаре обвалилась крыша и сильно повредил технику. Пастернак даже судился с государством. Если раньше планировали постройть 24 дирижабля до 2024 года, то форс-мажор немного сместил временные рамки.

Ігор Пастернак
Игорь Пастернак

Сейчас команда работает над масштабными моделями – например, длиной 280 метров, которые смогут перевозить 250 тонн на 10 тысяч километров. Фактически – это столько же, как и самолет "Мрия", но им не потребуется аэродром. Скажем, их можно было бы использовать на Гаити или после урагана Катрина. Дирижабль может зависать в воздухе и спускать контейнер за считанные минуты.

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Конкуренции Пастернак не боится. Хотя в мире и наберется десяток подобных компаний, готов и дальше бороться за свое первенство. В феврале 2014 года, во время Майдана инженер впервые за 20 лет вернулся в Украину. Признавался, что в тот момент снова почувствовал себя украинцем. Так началось и бизнес-сотрудничество. На Азовском море установили для пограничников систему обнаружения и идентификации, – такую же, как и на собственных дирижаблях. А также готовят завод для производства модифицированной версии винтовки М4 (эм 4).

Теги: Новости Украины Новости США Техно История Новости Львова авиация Сделано в Украине
Источник: 24 Канал
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