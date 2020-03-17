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      Рада назначила Игоря Петрашко министром экономики

      - Читати новину українською

      Верховная Рада Украины поддержала назначение экономиста Игоря Петрашко на пост министра экономики Украины. На этом посту он заменил Тимофея Милованова, который ушел в отставку вместе с правительством Алексея Гончарука.

      Постановление о назначении Петраша во время внеочередного заседания 17 марта поддержали 243 депутаты Верховной Рады.

      Интересно Милованов объяснил, почему отказался от работы со Шмыгалем

      Представление на назначение Игоря Петрашко в Верховную Раду внес глава Кабинета Министров Украины Денис Шмыгаль.

      Интересно, что экономист таки возглавил объединенное Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства. Хотя в президентской команде существовала идея о распределении ведомства на отдельные министерства.

      Что известно об Игоре Петрашко? Игорь Петрашко закончил Львовский национальный политехнический университет по специальности бизнес-администрирования, а также имеет диплом МВА бизнес школы при университете Вандербильта в США.

      Начиная с 1996 года, Петрашко работал в различных американских, российских и украинских компаниях в сферах консалтинговых и инвестиционных услуг. В последнее время экономист работал в украинском аграрном холдинге Ukrlandfarming.

      Отставка правительства Гончарука: коротко

      Премьер-министр Алексей Гончарук и его правительство работали с 29 августа 2019 по 4 марта 2020-му. Тогда Верховная Рада Украины отправила это правительство в отставку, а вместо этого назначила правительство Дениса Шмыгаля.

      Причин для отставки было несколько. Президент Украины Владимир Зеленский объяснял, что это правительство было "самым эффективным в истории Украины, но этого недостаточно". Среди проблем глава государства назвал огромный дефицит государственного бюджета в 16 миллиардов гривен.

      Впрочем хоть и неофициально, но свою роль сыграл слив записей из кабинета Гончарука. На них тогдашний глава правительства называет себя "профаном в экономике", а также советуется, как объяснить президенту падения курса гривны.

      Внеочередное заседание Рады по кадровым вопросам: онлайн-трансляция
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины Министерство экономического развития и торговли Верховная Рада Новое правительство Шмыгаля Тимофей Милованов – новости
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