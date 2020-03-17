Рада назначила Игоря Петрашко министром экономики

Верховная Рада Украины поддержала назначение экономиста Игоря Петрашко на пост министра экономики Украины. На этом посту он заменил Тимофея Милованова, который ушел в отставку вместе с правительством Алексея Гончарука.

Постановление о назначении Петраша во время внеочередного заседания 17 марта поддержали 243 депутаты Верховной Рады.

Интересно Милованов объяснил, почему отказался от работы со Шмыгалем

Представление на назначение Игоря Петрашко в Верховную Раду внес глава Кабинета Министров Украины Денис Шмыгаль.

Интересно, что экономист таки возглавил объединенное Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства. Хотя в президентской команде существовала идея о распределении ведомства на отдельные министерства.

Что известно об Игоре Петрашко? Игорь Петрашко закончил Львовский национальный политехнический университет по специальности бизнес-администрирования, а также имеет диплом МВА бизнес школы при университете Вандербильта в США.



Начиная с 1996 года, Петрашко работал в различных американских, российских и украинских компаниях в сферах консалтинговых и инвестиционных услуг. В последнее время экономист работал в украинском аграрном холдинге Ukrlandfarming.

Отставка правительства Гончарука: коротко

Премьер-министр Алексей Гончарук и его правительство работали с 29 августа 2019 по 4 марта 2020-му. Тогда Верховная Рада Украины отправила это правительство в отставку, а вместо этого назначила правительство Дениса Шмыгаля.

Причин для отставки было несколько. Президент Украины Владимир Зеленский объяснял, что это правительство было "самым эффективным в истории Украины, но этого недостаточно". Среди проблем глава государства назвал огромный дефицит государственного бюджета в 16 миллиардов гривен.