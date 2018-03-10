Игорь Рептюх завоевал для Украины еще одну бронзовую медаль на Паралимпиаде-2018

В соревнованиях по биатлону, состоявшихся в рамках Паралимпийских игр 2018 года, а именно в гонке на 7,5 километра стоя, Игорь Рептюх пришел третьим, что позволило ему завоевать еще одну "бронзу" для сборной Украины.

В течение гонки украинский спорстмен допустил один промах и в итоге продемонстрировал время в 19 минут 27,6 секунды. Заметим, что это на 46,1 секунды больше, чем у француза Бенжамина Давьета, который пришел первым – ни одного промаха и 19 минут 43,1 секунды. Вторым в свою очередь пришел канадец Марк Аренде, который финишировал с результатом в 19 минут 24,1 секунда (+30,8 секунды) и также ни разу не ошибся.

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Добавим, что среди украинцев четвертым финишировал Григорий Вовчинский (0 промахов, 19 минут 47,7 секунды), двенадцатым – Виталий Сытник (2 промаха, 22 минуты 13,2 секунды) и пятнадцатым – Сергей Романюк (2 промаха, 23 минуты 45,9 секунды).



Паралимпиада-2018: Результаты биатлонной гонки на 7,5 километра среди спортсменов стоя

Напомним, что первую медаль на Паралимпиаде-2018 для Украины завоевала Людмила Ляшенко, которая пришла третьей в биатлонной гонке на 6 километров среди спортсменок стоя.