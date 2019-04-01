Феномен Смешко: за кого неожиданно проголосовали 6% украинцев

31 марта по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма, открылись избирательные участки. Мы выбирали президента в первом туре. Вне тройки лидеров голосования, как показали первые результаты, обнаружилось немало сюрпризов.

Один из них – кандидат в президенты Игорь Смешко. Он неожиданно для многих занимает довольно высокую позицию, собрав, по прогнозам национального экзит-пола, больше 6% голосов украинцев.

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В том, кто такой Смешко и почему этому кандидату, о котором в начале этого года мало кто помнил, отдали столько голосов во время президентских выборов 2019 года – читайте далее.

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Кто такой Смешко?

Кандидат в президенты Украины, результат голосования за которого оказался неожиданно высоким.

Имеет военное образование. Карьеру начал с военной службы в частях противовоздушной обороны Группы советских войск в Германии.

В 1992 году стал ответственным секретарем Экспертного научного совета Министерства обороны Украины. Был военным, военно-морским, военно-воздушным атташе, атташе по вопросам обороны Украины в США. Затем возглавил Комитет по вопросам разведки при президенте Украины. В 1997 году стал начальником Главного управления разведки Минобороны Украины. С 2002 года был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Через год стал председателем Службы безопасности Украины во время президентства Леонида Кучмы.

Политическую карьеру Смешко начал с 2004 года на должности члена Наблюдательного совета Национального фонда социальной защиты матерей и детей "Украина – детям". Был членом Координационного комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью при президенте Украины. Возглавлял Центр стратегических исследований и анализа.

Возглавил Всеукраинскую общественную организацию "Сила и Честь", которая впоследствии стала политической партией и приняла участие во внеочередных выборах в Верховную Раду в 2014 году. Правда, не очень удачно – набрав всего 0,08% голосов избирателей.

В начале президентства Порошенко в 2014 году был советником президента Украины и главой Комитета по вопросам разведки при президенте. Через год был уволен с должности советника президента и назначен внештатным советником главы государства, которым выступал вплоть до начала 2019 года.

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Откуда он взялся в кандидатах в президенты?

Самовыдвинулся. В январе 2019 года Смешко заявил, что слагает полномочия советника президента. При этом обвинил Порошенко в том, что глава государства не захотел использовать его опыт в своей работе.

Дальнейшее развитие событий вокруг Смешко было похоже на заранее спланированный сценарий. На следующий же день после его отставки телеведущий Дмитрий Гордон опубликовал видеообращение, в котором призвал Смешко пойти в президенты. По словам журналиста, Смешко якобы является именно тем человеком, который может спасти Украину. Смешко выступил с соответствующим заявлением в тот же день в авторской программе Гордона и торжественно сообщил, что действительно решил баллотироваться на пост президента.

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Что о нем известно?

Что он – типичный силовик. Кроме того, связан со скандалами, самый громкий из которых – отравление третьего Президента Виктора Ющенко.

В 2004 году появились слухи о том, что Смешко был якобы причастен к отравлению диоксином тогдашнего кандидата в президенты. Говорили, будто именно он пригласил Ющенко на ужин, где его отравили. При этом сам Смешко уверяет, что роковой ужин инициировало ближайшее окружение Ющенко – Жвания и Бессмертный. "На сегодняшний день юридически не признан факт отравления, Генпрокуратура никому не выдвинула обвинения", – сказал он. Справедливости ради отметим, что действительно, в этой истории все настолько заворочено, что опираться исключительно на слухи, чтобы делать выводы, действительно не стоит.

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Он не беден. В своей декларации за 2017 год политик указал и тысячи квадратных метров земельных участков на Киевщине и Львовщине, несколько более скромные земельные участки в Черкасской области. Имеет дом в Музычах на 406 квадратных метров, квартиру в Киеве на 37,7 квадратных метра и квартиру в Киеве на 317 квадратных метров и еще два недостроенных дома под Киевом. Кроме того, он взял в ипотеку базу отдыха на 2 тысячи 269 квадратных метров в Рыбаковке на Николаевщине и землю на 12 тысяч 960 квадратных метров там же.

Что касается денег Смешко – то за год он получил 249 тысяч 120 гривен пенсии, 12 тысяч 566 гривен зарплаты за работу профессором в КНУ имени Тараса Шевченко и 94 тысячи 920 гривен процентов от банковских вкладов. Смешко держит 270 тысяч долларов в наличных. Еще 121 тысячу 806 долларов, 9 тысяч 341 гривну и 112 тысяч 985 евро политик хранит в банке. Имущество и доходы его жены – тоже интересная история, но не настолько интересная, чтобы уделять ей много внимания.

Почему за него голосовали украинцы?

Сам Смешко убежден, что из-за того, что он – новое политическое лицо. Учитывая его биографию – он скорее хорошо забытое старое лицо украинской политики, которое с 2005 года практически не появлялось в политической плоскости. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы произвести впечатление на ту часть аудитории, которая осознает свой запрос на сильного и опытного управленца. И, при этом, не слишком доверяет более узнаваемым политикам и не верит в успех того же Владимира Зеленского.

При этом, политологи уверенно считают Смешко техническим кандидатам – кто-то от Порошенко, некоторые – кремлевской технологией. Хотя, учитывая его тесное сотрудничество с действующим главой государства, версия о техническом кандидате Порошенко, который должен был оттянуть на себя часть голосов у тех же Юлии Тимошенко, Анатолия Гриценко, Олега Ляшко или Валентина Наливайченко, более вероятна. При этом сам Смешко уверяет, что не является техническим, и жалуется, что не видит, с кем бы он считал возможным объединиться.

Кроме того, это означает, что предвыборные технологии меняются, и то, что делали предвыборные штабы Петра Порошенко или Юлии Тимошенко, чтобы склонить электорат в свою пользу, больше не работает. А вот грамотно созданный медийный образ, как, например, у Смешко или Зеленского, вполне может завоевать симпатии украинцев.

Почему это неожиданность?

Потому что от технического кандидата такого результата никто не ожидал. Потому что во время проведения социологических исследований ему не уделяли должного внимания. Потому что желание притока "свежей крови" в украинской политике серьезно недооценили на разных уровнях.

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