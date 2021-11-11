Игорь Терехов официально стал мэром Харькова

На заседании Харьковского городского совета 11 ноября Игоря Терехова официально объявили новым мэром города. Перед тем местные депутаты проголосовали за то, чтобы лишить его полномочий секретаря совета.

Харьковчане уже официально получили нового мэра. Объявила его председатель ТИК Елена Матвиенко на сессии горсовета. После того Терехов принес присягу.

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Поздравить нового мэра приехали народные депутаты Вадим Новинский и Дмитрий Шенцев.

Что известно об избрании Терехова мэром

Для того, чтобы зарегистрировать Терехова мэром, депутаты должны были отстранить его от должности секретаря городского совета. Соответствующее распоряжение подписал сам новоизбранный мэр.

Голосование состоялось анонимно. В нем приняли участие 69 депутатов из 84-х. Проголосовали "за" 63 чиновники.

. Кандидатуру Терехова на выборах городского головы поддержали 146 240 харьковчан , что составляет 50,66% избирателей. Он опередил своего соперника Михаила Добкина более чем на 64 тысячи голосов.

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Карьеру в мэрии политик начал еще в 2010 году. Сначала он занимал должность заместителя городского головы, а в сентябре 2015 года Терехов стал первым заместителем мэра.

Секретарем городского совета политика назначили 9 декабря 2020 года – после представления тогдашнего мэра Геннадия Кернеса. Заметим, оно поступило в электронном виде, поскольку глава мэрии находился на лечении в Германии.

Кстати, на выборах Терехов подавался от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".