Игра Artifact от разработчиков Dota 2: появилась дата выхода

В сети появилась информация о дате релиза стратегии Artifact, от разработчиков игры Dota 2. Однако новость о выходе новой игры, пользователи восприняли не слишком радостно и уже пророчат ей провал.

Об этом сообщает Dsogaming.

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Известие о том, что Гейб Ньюэлл намерен вновь покорить рынок игр, действительно восприняли не совсем радостно. Масла в огонь подливали журналисты. Заголовки "Новое творение создателей Half-Life!" не врали, конечно, но читатели все равно хватались за сердце – неужели новые приключения Гордона Фримена? Но нет, это все та карточная стратегия по мотивам Dota 2.

Впрочем, проект все равно вызвал интерес: как бы там не было, а свое дело команда Valve знает. Что ж, совсем скоро как скептики, так и просто игроки смогут проверить, не утратила ли знаменитая студия хватку.

Artifact появится в Steam уже 28 ноября и будет доступна сразу на нескольких ОС: Windows, macOS и Linux. Обойдется новинка в 20 долларов (около), а в стартовом наборе пользователи найдут 280 карт и 44 героя. Создатели планируют придерживаться модели "игра как сервис" и обещают постоянно дополнять ее расширениями, соревнованиями и новыми функциями. К смартфонам стратегия тоже доберется, правда, чуть позже: выход на iOS и Android назначен на 2019 год.

Трейлер игры Artifact – смотрите видео

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