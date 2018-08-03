19:18
3 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    28°C 19°C
  • понедельник
    24°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Космический "прорыв" Рогозина. Гравитационная аномалия РФ
Вєсті Кремля
20:58, 2 августа
Вести.UA. Тайны Верховной Рады. Путешественник Ляшко
Вєсті.UA
20:59, 2 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Интернет
УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Игра Asphalt 9: Legends на Android и iOS покорила миллионы пользователей

27 Читати новину українською
Игра Asphalt 9: Legends на Android и iOS покорила миллионы пользователей
Игра Asphalt 9: Legends на Android и iOS покорила миллионы пользователей / Фото из свободных источников

Игра Asphalt 9: Legends покорила публику с нереальной скоростью. Гонки всего за несколько дней App Store и Google Play скачали более 4 миллионов пользователей.

Об этом сообщает DSOG.

Читайте также: Игра Artifact от разработчиков Dota 2: появилась дата выхода

Asphalt 9 ворвалась на прилавки App Store и Google Play чуть более недели назад, но уже готова похвастаться достижениями. Студия сообщила, что 1 августа количество загрузок их творения перевалило за отметку в 4 миллиона. Большинство пользователей, рассказала компания, оценило новинку в 4,6 балла и выше, а это настоящее народное признание.

Как заявила Gameloft, серия Asphalt – одна из самых скачиваемых мобильных гонок в мире, и команда благодарна всем пользователям за доверие. Компании действительно удалось найти путь к сердцам геймеров: автомобили на любой вкус, огромное количество трасс, несколько режимов, простое управление и никаких часовых попыток разобраться "куда тут давить" – кажется, большего любителям высоких скоростей и не надо.

Трейлер игры Asphalt 9: Legends  смотрите видео

 

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Интернет iOS Android Игры
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как вывести деньги с Webmoney: пошаговая инструкция
 30 мая , 16:02
В Gmail появилась новая функция, которая пригодится каждому пользователю
 24 мая , 09:02
В Google Play появилась новая функция: чем она полезна
 22 июня , 07:02
Google Pay стал доступен не только в смартфонах на Android
 5 мая , 21:25
Google упростила покупки внутри Android-приложений
 сегодня , 17:03
Facebook останется без главного специалиста по вопросам безопасности
 сегодня , 16:23
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук