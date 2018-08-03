Игра Asphalt 9: Legends на Android и iOS покорила миллионы пользователей

Игра Asphalt 9: Legends покорила публику с нереальной скоростью. Гонки всего за несколько дней App Store и Google Play скачали более 4 миллионов пользователей.

Об этом сообщает DSOG.

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Asphalt 9 ворвалась на прилавки App Store и Google Play чуть более недели назад, но уже готова похвастаться достижениями. Студия сообщила, что 1 августа количество загрузок их творения перевалило за отметку в 4 миллиона. Большинство пользователей, рассказала компания, оценило новинку в 4,6 балла и выше, а это настоящее народное признание.



Как заявила Gameloft, серия Asphalt – одна из самых скачиваемых мобильных гонок в мире, и команда благодарна всем пользователям за доверие. Компании действительно удалось найти путь к сердцам геймеров: автомобили на любой вкус, огромное количество трасс, несколько режимов, простое управление и никаких часовых попыток разобраться "куда тут давить" – кажется, большего любителям высоких скоростей и не надо.



Трейлер игры Asphalt 9: Legends – смотрите видео

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