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Игра Fear the Wolves от разработчиков S. T. A. L. K. E. R.: трейлер, системные требования

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Fear the Wolves: трейлер, системные требования, дата релиза
Fear the Wolves: трейлер, системные требования, дата релиза / Фото из свободных источников

Издательство Focus Home Interactive объявило официальные системные требования игры Fear the Wolves. Это постапокалиптический шутер в популярном жанре "Королевской битвы" от украинской студии Vostok Games, а также бывших разработчиков игры S. T. A. L. K. E. R.

Об этом сообщает DSOGaming.

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Поскольку действие игры развернется в пораженном радиацией Чернобыле, то в отличие от Fortnite Battle Royale или PlayerUnknown's Battlegrounds, опасаться здесь придется не только других пользователей, но и смертоносных аномалий и мутантов. Для того, чтобы исследовать особо опасные зоны, понадобится сначала отыскать специальную экипировку. Также разработчики обещают различные погодные условия и смену дня и ночи.

Всего в постапокалиптических разборках смогут участвовать 100 геймеров за раз. При этом никто не запрещает выживать в одиночку или объединяться в отряды.

Минимальные системные требования:

  1. ОС: Windows 7/8/10 (только 64-битные системы);
  2. процессор: Intel Core i3-2130 (3,4 ГГц) или AMD FX-4100 (3,6 ГГц);
  3. оперативная память: 8 ГБ;
  4. видеокарта: GeForce GTX 650 Ti (1 ГБ) или Radeon R7 260 (1 ГБ);
  5. версия DirectX: 11;
  6. свободное место на жестком диске: 16 ГБ.

Рекомендуемые системные требования:

  1. ОС: Windows 7/8/10 (только 64-битные системы);
  2. процессор: Intel Core i7-3930K (3,2 ГГц) или AMD Ryzen 5 1600 (3,2 ГГц);
  3. оперативная память: 16 ГБ;
  4. видеокарта: GeForce GTX 970 (4 ГБ) или Radeon R9 390 (4 ГБ);
  5. версия DirectX: 11;
  6. свободное место на жестком диске: 16 ГБ.

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Разработчики подчеркнули, что данные требования справедливы для ранней версии проекта, которая выйдет в Steam до конца этого месяца. Поэтому не исключено, что к моменту релиза финального варианта Fear the Wolves данные конфигурации будут пересмотрены. Стоит отметить, что студия планирует выпустить Fear the Wolves на консолях уже в 2019 году.

Трейлер игры Fear the Wolves – смотрите видео

 

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Теги: Новости Украины Игры Техно Интернет
Источник: 24 Канал
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