Игра Fear the Wolves от разработчиков S. T. A. L. K. E. R.: трейлер, системные требования
Издательство Focus Home Interactive объявило официальные системные требования игры Fear the Wolves. Это постапокалиптический шутер в популярном жанре "Королевской битвы" от украинской студии Vostok Games, а также бывших разработчиков игры S. T. A. L. K. E. R.
Об этом сообщает DSOGaming.
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Поскольку действие игры развернется в пораженном радиацией Чернобыле, то в отличие от Fortnite Battle Royale или PlayerUnknown's Battlegrounds, опасаться здесь придется не только других пользователей, но и смертоносных аномалий и мутантов. Для того, чтобы исследовать особо опасные зоны, понадобится сначала отыскать специальную экипировку. Также разработчики обещают различные погодные условия и смену дня и ночи.
Всего в постапокалиптических разборках смогут участвовать 100 геймеров за раз. При этом никто не запрещает выживать в одиночку или объединяться в отряды.
Минимальные системные требования:
- ОС: Windows 7/8/10 (только 64-битные системы);
- процессор: Intel Core i3-2130 (3,4 ГГц) или AMD FX-4100 (3,6 ГГц);
- оперативная память: 8 ГБ;
- видеокарта: GeForce GTX 650 Ti (1 ГБ) или Radeon R7 260 (1 ГБ);
- версия DirectX: 11;
- свободное место на жестком диске: 16 ГБ.
Рекомендуемые системные требования:
- ОС: Windows 7/8/10 (только 64-битные системы);
- процессор: Intel Core i7-3930K (3,2 ГГц) или AMD Ryzen 5 1600 (3,2 ГГц);
- оперативная память: 16 ГБ;
- видеокарта: GeForce GTX 970 (4 ГБ) или Radeon R9 390 (4 ГБ);
- версия DirectX: 11;
- свободное место на жестком диске: 16 ГБ.
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Разработчики подчеркнули, что данные требования справедливы для ранней версии проекта, которая выйдет в Steam до конца этого месяца. Поэтому не исключено, что к моменту релиза финального варианта Fear the Wolves данные конфигурации будут пересмотрены. Стоит отметить, что студия планирует выпустить Fear the Wolves на консолях уже в 2019 году.
Трейлер игры Fear the Wolves – смотрите видео
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