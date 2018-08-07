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Игра Football Manager 2019 выйдет уже осенью: системные требования и трейлер

14 Читати новину українською
Football Manager 2019: системные требования и трейлер
Football Manager 2019: системные требования и трейлер / Скриншот из видео

Издательство SEGA объявило дату релиза экономического симулятора Football Manager 2019 от студии Sports Interactive. Стоит отметить, что игра увидит свет уже 2 ноября этого года на PC.

Об этом сообщает DSOGaming.

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Впервые с 2005 года на обложке Football Manager мы не увидим привычную фигуру менеджера в костюме с галстуком. В этот раз коробку с игрой украсит арт, который демонстрирует выход спортсменов на поле из подтрибунных помещений. Разработчики решили взять курс на реализм происходящего.

В FM 2019 будут доступны команды 26 лицензированных футбольных лиг из 11 стран и много отдельных клубов, а также дебютируют немецкие Bundesliga и Bundesliga 2. Кроме графических изменений, дополнительных чемпионатов и клубов, авторы обещают "множество новых и улучшенных функций".

Минимальные системные требования Football Manager 2019:

  1. Операционная система: Windows 7 (SP1), 8 / 8.1 / 10 (1803 / April 2018 Update) – 64-bit или 32-bit
  2. Процессор: Intel Pentium 4 / Intel Core / AMD Athlon – 2,2 ГГц +
  3. Оперативная память: 2 ГБ
  4. Свободное место на жестком диске: 7 ГБ HDD
  5. Видеокарта: Intel GMA X4500 / NVIDIA GeForce 9600M GT с 256MB памяти
  6. Версия DirectX: 9.0

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Кроме того, 2 ноября в продаже появится Football Manager 2019 Mobile для смартфонов и планшетов на Android и iOS. В этот же день выйдет и Football Manager 2019 Touch для мобильных платформ и РС.

Трейлер игры Football Manager 2019 – смотрите видео

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Теги: Футбол Техно Игры Интернет
Источник: 24 Канал
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