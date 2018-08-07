Игра Football Manager 2019 выйдет уже осенью: системные требования и трейлер

Издательство SEGA объявило дату релиза экономического симулятора Football Manager 2019 от студии Sports Interactive. Стоит отметить, что игра увидит свет уже 2 ноября этого года на PC.

Об этом сообщает DSOGaming.

Читайте также: В игре FIFA 19 появится несколько новых шокирующих функций

Впервые с 2005 года на обложке Football Manager мы не увидим привычную фигуру менеджера в костюме с галстуком. В этот раз коробку с игрой украсит арт, который демонстрирует выход спортсменов на поле из подтрибунных помещений. Разработчики решили взять курс на реализм происходящего.

В FM 2019 будут доступны команды 26 лицензированных футбольных лиг из 11 стран и много отдельных клубов, а также дебютируют немецкие Bundesliga и Bundesliga 2. Кроме графических изменений, дополнительных чемпионатов и клубов, авторы обещают "множество новых и улучшенных функций".

Минимальные системные требования Football Manager 2019:

Операционная система: Windows 7 (SP1), 8 / 8.1 / 10 (1803 / April 2018 Update) – 64-bit или 32-bit Процессор: Intel Pentium 4 / Intel Core / AMD Athlon – 2,2 ГГц + Оперативная память: 2 ГБ Свободное место на жестком диске: 7 ГБ HDD Видеокарта: Intel GMA X4500 / NVIDIA GeForce 9600M GT с 256MB памяти Версия DirectX: 9.0

Читайте также: ТОП-3 игр июля 2018: обзор World of Warcraft, PUBG и Fortnite Battle Royale

Кроме того, 2 ноября в продаже появится Football Manager 2019 Mobile для смартфонов и планшетов на Android и iOS. В этот же день выйдет и Football Manager 2019 Touch для мобильных платформ и РС.

Трейлер игры Football Manager 2019 – смотрите видео

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно