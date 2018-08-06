12:04
6 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
27°C 19°C
  • вторник
    25°C 17°C
  • среда
    26°C 15°C
  • четверг
    26°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Сказки в сказочной России. Бессмертные депутаты
Вєсті Кремля
19:28, 4 августа
Вести.UA. Жир. Сокровища Порошенко. Сказочница Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Интернет
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Игра Fortnite никогда не появится в Google Play: разработчики назвали причину

61 Читати новину українською
Игра Fortnite не появится в Google Play
Игра Fortnite не появится в Google Play / Фото из открытых источников

Владельцы Android-устройств уже несколько месяцев ждут выхода на своей платформе популярного многопользовательского шутера Fortnite. Однако издатель не будет продавать его через официальный магазин приложений Google Play, поэтому многие желающие получить Fortnite могут просто пропустить релиз.

Об этом сообщает PCgamesN.

Читайте также: ТОП-3 игры июля 2018: обзор World of Warcraft, PUBG и Fortnite Battle Royale

В ходе разговора с журналистами Eurogamer глава компании Epic Games Том Суини официально подтвердил слухи о том, что владельцам устройств под управлением Android придется загружать APK-файл с сайта Epic, а затем самостоятельно устанавливать игру. По словам Суини, сделано это по нескольким причинам. Во-первых, они верят, что пользователи только выиграют от конкуренции источников программного обеспечения.

Цель Epic – донести свои игры непосредственно до клиентов. Мы считаем, что геймеры выигрывают от конкуренции среди источников программного обеспечения на Android. Конкуренция между сервисами предлагает потребителям множество отличных решений и дает возможность добиться успеха на основе их заслуг,
– заявил Том Суини.

Второй причиной, куда более важной, является тот факт, что Epic Games банально не хочет выплачивать Google 30% за все покупки внутри игры.

Это высокая цена в мире, где 70% разработчиков игр должны покрывать затраты на создание, поддержку и развитие своих проектов,
– отметил глава Epic Games.

Читайте также: Игра Asphalt 9: Legends на Android и iOS покорила миллионы пользователей

Стоит отметить, что разработчики Fortnite уже заработали больше миллиарда на продаже контента внутри игры. Налог Google Play в размере 30% действительно кажется огромным числом на этом фоне, поэтому не удивительно, что Epic Games не хочет делиться деньгами.

Трейлер игры Fortnite – смотрите видео

 

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.

Теги: Техно Google Play Игры Интернет
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как вывести деньги с Webmoney: пошаговая инструкция
 30 мая , 16:02
В Gmail появилась новая функция, которая пригодится каждому пользователю
 24 мая , 09:02
Google Pay стал доступен не только в смартфонах на Android
 5 мая , 21:25
В Instagram произойдут изменения из-за скандала с Facebook
 6 апреля , 20:06
Дополнения к играм серии Battlefield разработчики раздают бесплатно
 1 августа , 20:08
Qualcomm объявила дату выпуска автомобиля с поддержкой 5G
 30 июля , 18:05
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук