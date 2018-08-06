Игра Fortnite никогда не появится в Google Play: разработчики назвали причину

Владельцы Android-устройств уже несколько месяцев ждут выхода на своей платформе популярного многопользовательского шутера Fortnite. Однако издатель не будет продавать его через официальный магазин приложений Google Play, поэтому многие желающие получить Fortnite могут просто пропустить релиз.

Об этом сообщает PCgamesN.

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В ходе разговора с журналистами Eurogamer глава компании Epic Games Том Суини официально подтвердил слухи о том, что владельцам устройств под управлением Android придется загружать APK-файл с сайта Epic, а затем самостоятельно устанавливать игру. По словам Суини, сделано это по нескольким причинам. Во-первых, они верят, что пользователи только выиграют от конкуренции источников программного обеспечения.

Цель Epic – донести свои игры непосредственно до клиентов. Мы считаем, что геймеры выигрывают от конкуренции среди источников программного обеспечения на Android. Конкуренция между сервисами предлагает потребителям множество отличных решений и дает возможность добиться успеха на основе их заслуг,

– заявил Том Суини.

Второй причиной, куда более важной, является тот факт, что Epic Games банально не хочет выплачивать Google 30% за все покупки внутри игры.

Это высокая цена в мире, где 70% разработчиков игр должны покрывать затраты на создание, поддержку и развитие своих проектов,

– отметил глава Epic Games.

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Стоит отметить, что разработчики Fortnite уже заработали больше миллиарда на продаже контента внутри игры. Налог Google Play в размере 30% действительно кажется огромным числом на этом фоне, поэтому не удивительно, что Epic Games не хочет делиться деньгами.

Трейлер игры Fortnite – смотрите видео

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