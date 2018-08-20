Игра миллионов: сколько стоят лучшие футболисты мира

Кого из футбольных звезд продали дороже всего? Кто из игроков больше всего стоит и как определяется их стоимость? Об этом и других денежных интересностях читайте в материале сайта 24 канала.

Сорванный переход звездного француза Поля Погба из "Манчестер Юнайтед" в "Барселону" очень огорчил любителей считать чужие деньги. Ведь этот трансфер мог бы существенно подкорректировать рейтинги самых дорогих футболистов мира – по цене и заработкам. Испанцы готовы были отдать за Погба 112 миллионов евро. Таким образом, Поль обновил бы свое предыдущее персональное достижение (два года назад "МЮ" купил его за 105 миллионов) и стал бы третьим по стоимости вообще. Но боссы английского клуба отказали "Барселоне". Поэтому список супер-трансферов остался без изменений.

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Как Криштиану Роналду Неймара не обогнал



Поль Погба и Неймар

Топ-5 самых дорогих трансферов мира

(Страна, клуб, цена в миллионах евро)



1. Неймар (Бразилия, ПСЖ) – 222

2. Филипе Коутиньо (Бразилия, "Барселона") – 160

3. Усман Дембеле (Франция, "Барселона") – 109

4. Поль Погба (Франция, "МЮ") – 105

5. Гаррет Бэйл (Англия, "Реал") – 101

Стоит добавить, что недавний переход португальца Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус" едва не попал в первую пятерку, ведь составил круглые 100 миллионов евро. Однако напомним, что еще в декабре-2016 Роналду мог установить неслыханный рекорд, как говорится, на века. Тогда анонимный китайский клуб предлагал "Реалу" за футболиста 300 (!) Миллионов евро. Мадридцы вроде были и не против, но сам Криштиану и его агент отказались. Говорят, что их не устроила личная зарплата игрока в Китае. И именно этот фактор стал важным аргументом при его переходе в "Ювентус". В Турине Роналду будет получать почти вдвое больше, чем в "Реале" – 35 миллионов евро в год. Хотя даже эти солидные деньги – совсем немного, по сравнению с его рекламными заработками – один только пожизненный контракт с Nike стоит 1 миллиард долларов.

Отметим, что переход Криштиану Роналду в "Ювентус" не только усилит команду, но и заметно повысит доходы клуба, который уже много заработал только на футболках новичка. Возлагают на португальца надежды и в Серии А. Итальянская лига исторически входит в четверку сильнейших мировых чемпионатов, но еще в начале 2000-х она погрязла в больших убытках. Лишь в 2017-м Серия А снова дала прибыль. Но и сейчас, например, на телетрансляциях итальянский чемпионат зарабатывает в 2,5 раза меньше, чем английский. Боссы Серии А надеются, что появление Роналду исправит ситуацию.

Неймар и Месси против Кейна



Гарри Кейн

Трансфер Криштиану Роналду в "Ювентус" поднял и его личную стоимость – теперь Transfermarkt оценивает португальца в 100 миллионов евро. Но даже с этой новой красивой цифрой он все равно не попадает в мировой топ-10.

Топ-10 самых дорогих футболистов по версии Transfermarkt

(Страна, клуб, цена в миллионах евро)



1-2. Неймар (Бразилия, ПСЖ) – 180

1-2. Лионель Месси (Аргентина, "Барселона") – 180

3-6. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ) – 150

3-6. Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль") – 150

3-6. Гарри Кейн (Англия, "Тоттенгем") – 150

3-6. Кевин де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити) – 150

7-9. Антуан Гризман (Франция, "Атлетико") – 120

7-9. Филипе Коутиньо (Бразилия, "Барселона") – 120

7-9. Эден Азар (Бельгия, "Челсиа") – 120

10. Пауло Дибала (Аргентина, "Ювентус") – 110

Интересно, что в разных версиях и стоимость игроков существенно отличается. Для сравнения, вот как выглядит топ от известного исследовательского центра CIES Football Observatory.

Топ-10 самых дорогих футболистов по версии CIES Football Observatory

(Страна, клуб, цена в миллионах евро)



1. Гарри Кейн (Англия, "Тоттенгем") – 201

2. Неймар (Бразилия, ПСЖ) – 196

3. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ) – 187

4. Лионель Месси (Аргентина, "Барселона") – 184

5. Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуля") – 174

6. Деле Алли (Англия, "Тоттенхем") – 171

7. Кевин де Брюйне (Бельгия, "Манчестер Сити") – 171

8. Антуан Гризман (Франция, "Атлетико") – 165

9. Пауло Дибала (Аргентина, "Ювентус") – 164

10. Ромелу Лукаку (Бельгия, "Манчестер Юнайтед") – 163

В своей работе специалисты CIES Football Observatory оценивали только исполнителей, играющих в 5-ти сильнейших чемпионатах Европы (Англия, Испания, Франция, Италия, Германия). Главным критерием рейтинга был эксклюзивный алгоритм центра, учитывающий целый ряд факторов: возраст футболиста и его позиция на поле, статистика выступлений на клубном уровне и на уровне сборных команд, успехи клуба и сборной, за которые выступает футболист, и последним фактором является уровень (коэффициент сложности) чемпионата, где выступает клуб футболиста.

Дорогой Фред



Фред

В завершение напомним, что среди игроков, которые выступали в Премьер-лиге Украины, самым дорогим трансфером может гордиться бразилец Фред – в июне этого года он перебрался из донецкого "Шахтера" в "Манчестер Юнайтед", по разным данным, за 55-60 миллионов евро. Летом 2013 года горняки купили его у бразильского "Интернационале" из Порту-Алегри за 15 миллионов евро.

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