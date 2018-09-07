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Игра Spider-Man уже доступна для всех фанатов культового супергероя

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Spider-Man
Spider-Man / Marvel

Сегодня, 7 сентября, официально вышла видеоигра про известного персонажа комиксов Marvel – Человека-паука. Отметим, что над игрой работала компания Insomniac Games, а выдала ее Sony Interactive Entertainment. Spider-Man вышел эксклюзивно на консоли PlayStation 4.

Marvel's Spider-Man – это приключенческий экшн от третьего лица с открытым миром, события которого разворачиваются в ной-Йорке. Игрокам предстоит использовать умения Человека-паука, такие как полет на паутине и прилипание к стенам, а также нововведения, которые еще не появлялись за все существование игр о Пауке. Одними из таких нововведений станут паркур и использование окружения во время боя.

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Видеоигра Marvel's Spider-Man была анонсирована еще на выставке E3 2016 года. Разработкой новой игры про Человека-паука, культового героя комиксов Marvel, занималась студия Insomniac Games, которая создала известные серии игр Spyro The Dragon, Ratchet & Clank, Resistance. Новая игра, как и перечисленные серии, вышла эксклюзивно для платформы Sony – в данном случае для PlayStation 4.

Marvel's Spider-Man

Скриншот из игры Marvel's Spider-Man

В Marvel's Spider-Man рассказывается новая история о Человеке-пауке, которая не привязана к сюжетам комиксов, видеоигр, фильмов об этом супергерое. В целом новую видеоигру про Человека-паука критики приняли очень тепло: так, как указано на сайте GameRankings, рейтинг критиков составляет в среднем около 90% (рейтинг составлен по оценкам 50 обзоров). В общем игру хвалят за геймплей, графику, сюжет, саундтрек, в то время как критика в основном касается отсутствия каких-либо нововведений в дизайне открытого мира.

Marvel's Spider-Man

Скриншот из игры Marvel's Spider-Man

Ожидается, что игра станет первой в объединенной "игровой вселенной Marvel", в которую также войдут The Avengers Project от Square Enix, что разрабатывается студиями Crystal Dynamics и Eidos Montreal и Marvel's Guardians of the Galaxy от Telltale Games.

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Отметим, что 13 июня 2017 года на конференции E3 2017 показали геймплейный ролик игры. Кроме самого Человека-паука в нем можно было увидеть таких персонажей как Мартин Ли (Мистер Негатив), Уилсон Фиска (Кингпин), детектив Юрико Ватанабе (Призрак), а также Майлз Моралес.

Трейлер игры Marvel's Spider-Man – смотрите видео

Напомним, до запуска игры Spider-Man компания Sony выпустила лимитированную серию консолей PlayStation 4 Amazing Red. Ограниченное издание PS4 Pro будет стоить 399 долларов (около 10562 гривен) и приобрести ее можно будет уже с 7 сентября.

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Теги: Техно Игры Sony PlayStation
Источник: 24 Канал
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