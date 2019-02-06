Игра в имитацию: как прошла тайная встреча, на которой выбирали топ-судей

Очередная игра в имитацию состоялась на съезде судей, где ежегодно собираются несколько сотен Служителей Фемиды. На этот раз главным пунктом на судейской "повестке дня" были выборы в Высший совет правосудия, где необходимо было рассмотреть 4 вакансии.

Как это должно проходить? Судьи сначала знакомятся со списком кандидатов, внимательно слушают их выступления, а потом своими голосами решают, кого же из 23 кандидатов они хотят видеть в Высшем совете правосудия.

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На самом деле все несколько по-другому. За неделю до съезда кандидат в Раду – судья Сергей Чумак заявил, что из 23-х кандидатов есть те судьи, которых предварительно в первом чтении одобрили – и это несмотря на то, что на съезде все кандидаты должны быть между собой абсолютно равны.

Такие кандидаты согласовываются председателями кассационных судов, затем доводятся до апелляций, на которых собирают делегации и раздают так называемые списки "рекомендованных" властью кандидатов,

– сказал Сергей Чумак.

Тогда судья конкретные фамилии не назвал. Однако, за день до съезда активистка "Автомайдана" Екатерина Бутко написала статью, в которой озвучила 4 кандидатов, которые, по ее словам, согласованные заранее.

За них скорее всего должны были проголосовать судьи. Это – заместитель председателя Киевского апелляционного админсуда Светлана Шелест, экс-судья Высшего хозсуда Лариса Иванова, председатель Запорожского окружного админсуда Олег Прудивус и судья апелляционного суда Донецкой области Наталья Краснощокова. На следующий день выбрали именно эту четверку.

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По информации журналистов, за час до съезда судей в помещении Высшего админсуда провели встречу, чтобы обсудить общую позицию относительно дальнейшего голосования. Туда спешила судья Киевского апелляционного административного суда Оксана Эпель, а последними со встречи выходили два судьи – Александр Сасевич и Богдан Санин, которые сели в одну машину.

Интересно, что все эти люди в дружеских отношениях с заместителем председателя Киевского апелляционного админсуда Светланой Шелест, которая в результате и стала членом ВРП.



Судья Светлана Шелест

Если предположить, что список заранее согласованных кандидатов таки был, смысла в публичных выступлениях судей не было ни единого. Ибо зачем слушать программу кандидата на должность, если они заранее определились за кого проголосовать.

Поэтому все те судьи, которые с трибуны осуждали работу Высшего совета правосудия и его чрезвычайную близость к власти, в список победителей странным образом не попали. А те, у которых есть вопросы не только относительно их согласованности, а относительно происхождения имущества, стали членами ВРП. К Примеру, Светлана Шелест.

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Ранее стало известно, что Шелест получила в подарок дорогую квартиру в правительственном квартале, цена которой от 20-ти до 85-ти миллионов гривен. Сейчас же судья объясняет, что деньги на такую квартиру ей дала мать, которая работала за границей. Не в Украине заработала солидное состояние еще одна новоиспеченная член ВРП – экс-судья Лариса Иванова, которая происхождение 6-ти квартир, 4-х земельных участков и загородного дома объяснила хлопотным сбором клубники.

Все 4 судьи, которых за день до этого назвали согласованными кандидатами на должность члена ВРП, стали членами ВРП. Ни одно имя в списке не изменилось. Тогда зачем этот цирк и игра в демократические выборы?

Тайная встреча, на которой выбирали топ-судей: смотрите в видео