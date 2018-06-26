"Игра" в отношении Антикоррупционного суда может плохо закончиться для Порошенко, – Le Figaro

Шаг вперед, шаг назад – так уже четыре года продвигается проект правительства Украины по антикоррупционной борьбе. 7 июня, после двух лет интенсивных дискуссий, Верховная Рада приняла президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Правда, власти придумали документ, защищающий нынешнюю элиту, люди Порошенко уже делают подкоп под фундамент этого здания.

Об этом пишет журналист французской Le Figaro Стефан Сиохан.

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Порошенко никогда не был ярым сторонником специального Антикоррупционного суда, говорится в статье. Два года назад он объяснял председателю Еврокомиссии Жан-Клод Юнкеру, что Украине не нужен такой орган. Однако создание Высшего антикоррупционного суда является решающим условием МВФ для предоставления очередного транша финансовой поддержки в 2 млрд долларов, без чего украинский бюджет окажется в тяжелом положении, отмечает автор публикации.

Украину в течение 25 лет формировали под запросы 15 олигархов. Победить коррупцию означает победить этих людей. Есть люди, которые хотят сбить с пути процесс реформ и вернуть Украину в то состояние, в котором она находилась, когда была российской колонией,

– пояснил изданию посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли.

Сиохан напоминает, что на Порошенко в течение пяти месяцев давили со всех сторон, его рейтинг, согласно опросам, все время падал, и он наконец решился предложить законопроект о создании независимого специального суда с учетом рекомендаций Венецианской комиссии при Совете Европы. Рада внесла две тысячи поправок, однако вскоре эксперты и журналисты обнаружили "скрытые статьи, не обсуждаемые в парламенте", которые ограничивают юрисдикцию суда расследованиями, начатыми после его создания, продолжает журналист.

Таким образом, расследования, проводимые Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), будут поручены обычным судам и, скорее всего, "замяты", прогнозирует Сиохан. Одной рукой голосуя за Антикоррупционный суд, другой рукой Порошенко нападает на НАБУ, и такая игра может плохо кончиться, предостерегает автор материала.

"МВФ заморозил программу предоставления кредита в 17,5 млрд долларов из-за непослушания Киева относительно требований кредиторов", – акцентирует внимание финансовый аналитик Тимоти Эш.

В понедельник директор МВФ Кристин Лагард позвонила Порошенко, требуя от него внести дополнения в обнародованный антикоррупционный законопроект и повысить цену на газ, добавляет Сиохан.

Это гвоздь в крышку гроба нынешней власти, которую ждут президентские выборы в марте 2019 года,

– заключает французский журналист.

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Напомним, 19 июня депутатам Верховной Рады трижды не удалось проголосовать за закон о запуске Антикоррупционного суда, который ранее на рассмотрение парламента внес Президент Украины Петр Порошенко. 7 июня Верховная Рада поддержала проект закона о Высшем антикоррупционном суде (№7440), который президент Петр Порошенко внес в парламент еще в декабре 2017 года. За закон во втором чтении и в целом проголосовали 315 народных депутатов.



9 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде. 19 июня украинский гарант внес на рассмотрение парламента уже технический документ – законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).