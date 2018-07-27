Игра World of Warcraft: в сети появилась шуточная реклама нового дополнения

Запуск дополнения игры World of Warcraft под названием Battle for Azeroth состоится уже 14 августа, и накануне этого происшествия студия Blizzard Entertainment решила опубликовать два рекламных ролика игры. Оба видео отсняты в шутливой манере и в конце предлагают фанатам заявить о своей преданности, оформив предварительный заказ игры.

Об этом сообщает World of Warcraft.

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Первое 30-секундное видео называется "Автобус". В нем главный герой заходит с остановки в общественный транспорт и ищет глазами место, чтобы присесть. Наконец, он находит милую девушку и уже собирается расположиться рядом, как видит на крышке ее ноутбука знак фракции Альянса (светлых персонажей в игре). Он тут же отворачивается и садится в другое место. Зрители видят на его сумке знак Орды (темной фракции игры). Заканчивается видео надписью "Это важно".

Промо-ролик World of Warcraft Battle for Azeroth – смотрите видео

Второй ролик под названием "Дождливый день" в целом повторяет структуру первого. Во время проливного дождя парень предлагает девушке постоять рядом с ним под зонтиком. И вроде бы все прекрасно, но тут барышня видит знак Орды на зонтике, и в ужасе уходит обратно под дождь. В конце мы видим знак Альянса на ее куртке и та же надпись "Это важно", ведь битва за Азерот вот-вот начнется.

Промо-ролик World of Warcraft Battle for Azeroth – смотрите видео

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