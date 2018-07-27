21:01
27 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 19°C
  • суббота
    28°C 20°C
  • воскресенье
    28°C 21°C
  • понедельник
    28°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Многорукий Путиндус. Жириновского бомбануло
Вєсті Кремля
21:10, 26 июля
Вести.UA. Дипломированный Гройсман. 11 друзей Холодницкого
Вєсті.UA
21:34, 26 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Интернет
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Игра World of Warcraft: в сети появилась шуточная реклама нового дополнения

18 Читати новину українською
Игра World of Warcraft: в сети появилась шуточная реклама нового дополнения
Игра World of Warcraft: в сети появилась шуточная реклама нового дополнения / Фото из открытых источников

Запуск дополнения игры World of Warcraft под названием Battle for Azeroth состоится уже 14 августа, и накануне этого происшествия студия Blizzard Entertainment решила опубликовать два рекламных ролика игры. Оба видео отсняты в шутливой манере и в конце предлагают фанатам заявить о своей преданности, оформив предварительный заказ игры.

Об этом сообщает World of Warcraft.

Читайте также: Asphalt 9: Legends вышла на iOS и Android: трейлер игры

Первое 30-секундное видео называется "Автобус". В нем главный герой заходит с остановки в общественный транспорт и ищет глазами место, чтобы присесть. Наконец, он находит милую девушку и уже собирается расположиться рядом, как видит на крышке ее ноутбука знак фракции Альянса (светлых персонажей в игре). Он тут же отворачивается и садится в другое место. Зрители видят на его сумке знак Орды (темной фракции игры). Заканчивается видео надписью "Это важно".

Промо-ролик World of Warcraft Battle for Azeroth – смотрите видео

 

Второй ролик под названием "Дождливый день" в целом повторяет структуру первого. Во время проливного дождя парень предлагает девушке постоять рядом с ним под зонтиком. И вроде бы все прекрасно, но тут барышня видит знак Орды на зонтике, и в ужасе уходит обратно под дождь. В конце мы видим знак Альянса на ее куртке и та же надпись "Это важно", ведь битва за Азерот вот-вот начнется.

Промо-ролик World of Warcraft Battle for Azeroth – смотрите видео

 

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Теги: Техно Игры Интернет
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Чому люстрація суддів залишилась більше словами ніж реальністю
сегодня, 21:00 Чому люстрація суддів залишилась більше словами ніж реальністю
Роман Маселко
"Дать по рогам Индии, США и Израилю": в мире может появиться радикальное Исламское государство
сегодня, 21:00 "Дать по рогам Индии, США и Израилю": в мире может появиться радикальное Исламское государство
Іван Яковина
Скандальная Надежда Савченко: топ-факты об экс-пленнице Кремля
сегодня, 19:03 Скандальная Надежда Савченко: топ-факты об экс-пленнице Кремля
Торговая война между ЕС и США: ничья в пользу Трампа
сегодня, 18:02 Торговая война между ЕС и США: ничья в пользу Трампа
Борис Немировський
Санкции США против Турции: чего хочет добиться Трамп
сегодня, 17:01 Санкции США против Турции: чего хочет добиться Трамп
Блог Соцмережі
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук