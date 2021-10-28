Играет в молчанку: задержанный после ДТП в Харькове подросток не сотрудничает со следствием
Источник:"Дом"
Продолжается следствие по резонансному делу о ДТП в Харькове на Гагарина, где погиб водитель Chevrolet от удара автомобиля Infiniti. 16-летнего юношу, который мог находиться за его рулем, задержали.
Сейчас он ожидает суда, который будет избирать меру пресечения. Правоохранители потребуют содержания под стражей, ведь убеждены, что "доказательств достаточно".
К теме Синдром Зайцевой: теперь в Харькове отмазывают "мажора Коленьку"
Смертельное ДТП в Харькове: водитель Infiniti не хочет отвечать на вопросы следователей
Однако сам задержанный от сотрудничества со следствием отказался. Об этом сообщил в телеэфире 27 октября заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей Чиж.
По его словам, парня поместили в ИВС (изолятор временного содержания), и вручили ему подозрение.
Он ничего на допросе не говорит, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины (она обеспечивает право не свидетельствовать против себя или членов семьи – 24 канал). Это его законное право. Но следствие расценивает это как нежелание сотрудничать,
– сообщил Чиж.
И добавил: "Возможно, это такая линия защиты от его адвокатов. Но я хочу сказать, что доказательств достаточно".
Также представитель полиции сообщил, что у задержанного подростка взяли биологические образцы на экспертизу для определения его состояния на момент совершения преступления.
Учитывая и то, что он получил два года назад приговор за стрельбу в супермаркете, а теперь, вероятно, совершил ДТП со смертельным исходом, прокуроры в суде потребуют заключения подозреваемого под стражу как представляющего опасность для общества.
Кратко о страшной аварии в Харькове на Гагарина
- ДТП произошло 26 октября в 20:40 возле улиц Гагарина и Одесской.
- Как установило следствие, 16-летний водитель Infiniti ехал на красный сигнал светофора и врезался в Chevrolet.
- 58-летний водитель его погиб на месте, 3 пассажира Infiniti с тяжелыми травмами доставлены в больницу.
- А вот водитель этого автомобиля почти не пострадал. Именно его правоохранители считают виновником аварии.