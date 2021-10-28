Играет в молчанку: задержанный после ДТП в Харькове подросток не сотрудничает со следствием

Продолжается следствие по резонансному делу о ДТП в Харькове на Гагарина, где погиб водитель Chevrolet от удара автомобиля Infiniti. 16-летнего юношу, который мог находиться за его рулем, задержали.

Сейчас он ожидает суда, который будет избирать меру пресечения. Правоохранители потребуют содержания под стражей, ведь убеждены, что "доказательств достаточно".

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Однако сам задержанный от сотрудничества со следствием отказался. Об этом сообщил в телеэфире 27 октября заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей Чиж.

По его словам, парня поместили в ИВС (изолятор временного содержания), и вручили ему подозрение.

Он ничего на допросе не говорит, ссылаясь на статью 63 Конституции Украины (она обеспечивает право не свидетельствовать против себя или членов семьи – 24 канал). Это его законное право. Но следствие расценивает это как нежелание сотрудничать,

– сообщил Чиж.

И добавил: "Возможно, это такая линия защиты от его адвокатов. Но я хочу сказать, что доказательств достаточно".

Также представитель полиции сообщил, что у задержанного подростка взяли биологические образцы на экспертизу для определения его состояния на момент совершения преступления.

Учитывая и то, что он получил два года назад приговор за стрельбу в супермаркете, а теперь, вероятно, совершил ДТП со смертельным исходом, прокуроры в суде потребуют заключения подозреваемого под стражу как представляющего опасность для общества.

Кратко о страшной аварии в Харькове на Гагарина