В пресс-службе полиции Днепра отметили, что парня не госпитализировали. Однако у него исцарапанное лицо и припухшие глаза.

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Разозлилась 72-летняя женщина из-за того, что 7-летний мальчик играл в футбол не в своем дворе, а мяч попал в палисадник бабушки.

Била ногами и хватала за шею

По словам матери пострадавшего, когда мальчик пошел к клумбе, чтобы достать мяч, ему пришлось присесть.

В это время женщина подошла к нему сзади и ударила по ногам.

Мальчик упал, после чего разозленная бабушка начала бить его по животу.

Когда же школьник поднялся, женщина схватила его за шею и начала трясти.

Мяч пенсионерка забрала и забросила в подъезд.

Уже после избиения мальчика к его травле подключились соседи женщины. Они кричали, что это их двор, а дети из других домов должны идти к себе.

Родители пострадавшего школьника обратились к правоохранителям. Как именно полицейские квалифицировали произошедшее, пока неизвестно.

Выбирать и применять меры наказания, а также заниматься воспитанием детей должны родители, а не бабушки во дворе. Более того, не существует закона, который мог бы ограничить свободу передвижения маленьких мальчиков по дворам. Так что если вы столкнулись с подобной ситуацией – сообщайте в полицию.