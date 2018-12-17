Играть в феврале в Украине не особо приятно: в "Айнтрахт" не рады "Шахтеру"

В немецком "Айнтрахт", который в 1/16 Лиги Европы сыграет с "Шахтером", прокомментировали жеребьевку.

Голкипер "Айнтрахта" Кевин Трапп, который не так давно защищал цвета французского ПСЖ, назвал "горняков" хорошей командой.

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"Шахтер" – один из самых сложных соперников, который только мог нам достаться. Это очень хорошая команда, где много талантливых бразильцев", – сказал Трапп, передает сайт УЕФА.

Защитник Данни да Коста обеспокоен из-за украинского климата: "Нам досталась очень сильная и качественная команда. Играть в феврале в Украине будет не особо приятно".

Главный тренер "Айнтрахта" Ади Хюттер сказал, что "Шахтер" – сложный соперник. Также он вспомнил, что побеждал донецкий клуб вместе с "Янг Бойз" в квалификации Лиги чемпионов в сезоне 2015/2016 годов.

Напомним, что "Шахтер" примет "Айнтрахт" 14 февраля. Повторная игра состоится 21 февраля в Германии.