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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Играть в феврале в Украине не особо приятно: в "Айнтрахт" не рады "Шахтеру"

      91 Читати новину українською
      Кевин Трапп
      Кевин Трапп / uefa.com

      В немецком "Айнтрахт", который в 1/16 Лиги Европы сыграет с "Шахтером", прокомментировали жеребьевку.

      Голкипер "Айнтрахта" Кевин Трапп, который не так давно защищал цвета французского ПСЖ, назвал "горняков" хорошей командой.

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      "Шахтер" – один из самых сложных соперников, который только мог нам достаться. Это очень хорошая команда, где много талантливых бразильцев", – сказал Трапп, передает сайт УЕФА.

      Защитник Данни да Коста обеспокоен из-за украинского климата: "Нам досталась очень сильная и качественная команда. Играть в феврале в Украине будет не особо приятно".

      Главный тренер "Айнтрахта" Ади Хюттер сказал, что "Шахтер" – сложный соперник. Также он вспомнил, что побеждал донецкий клуб вместе с "Янг Бойз" в квалификации Лиги чемпионов в сезоне 2015/2016 годов.

      Напомним, что "Шахтер" примет "Айнтрахт" 14 февраля. Повторная игра состоится 21 февраля в Германии.

      Теги: Футбол Лига Европы Спорт Шахтер
      Источник: 24 Канал
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