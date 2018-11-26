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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Игрок "Александрии" просит дисциплинарный комитет наказать вратаря "Динамо"

      169 Читати новину українською
      Андрей Цуриков (справа)
      Андрей Цуриков (справа)

      Полузащитник футбольного клуба "Александрия" Андрей Цуриков рассказал о своем столкновении с вратарем киевского "Динамо" (2:1) Денисом Бойко в матче 16-го тура УПЛ.

      В частности Цуриков хочет, чтобы Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ рассмотрел этот эпизод.

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      Следующие минут 10 после столкновения с Денисом Бойко были туманными. По голове немного досталось. Но я считаю, что это не совсем правильно. Это не одиночный эпизод, который происходит с этим человеком. Нужно что-то, видимо, рассматривать. КДК у нас для этого есть, потому что я считаю, что это не совсем правильно,
      – цитирует Андрея Цурикова издание FootballHub.

      Напомним, в 16 туре УПЛ "Александрия" победила "Динамо" со счетом 2:1. Андрей Цуриков стал автором второго гола александрийского клуба.

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      Теги: Футбол Спорт Динамо ФК Александрия УПЛ
      Источник: 24 Канал
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