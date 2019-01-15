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      Игрок "Динамо" не перейдет в "Десну", новичка УПЛ усилит опытный полузащитник

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      Десна не претендует на Калитвинцева
      Десна не претендует на Калитвинцева / dynamomania.com

      Полузащитник "Динамо" Владислав Калитвинцев не перейдет в "Десну", которая является новичком нынешнего чемпионата Украины по футболу. Черниговский клуб не рассматривает вариант с переходом 26-летнего украинца.

      Как сообщает "Динамомания", футболист начнет подготовку ко второй части сезона в составе "Динамо" U-21.

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      Представители игрока продолжают рассматривать все возможные варианты по трансферу в другой клуб.

      Сам Калитвинцев ранее заявил, что не знает, где продолжит карьеру. Игрок не поехал с "бело-синими" на сборы в Испанию и пока будет тренироваться с дублерами столичной команды. Владислав рассказал, что у него был разговор с наставником "Динамо" Александром Хацкевичем, который ему сообщил, что не рассчитывает на него.

      В текущем сезоне Владислав вышел в составе "Динамо" только в одном матче, проведя на поле 19 минут. Он является воспитанником "Динамо", подписав первый профессиональный контракт с командой в 2009 году. В прошлом хавбек выступал на правах аренды за чешский "Слован", луганскую "Зарю" и одесский "Черноморец".

      В то же время, по информации "Динамомании", черниговская "Десна" может подписать воспитанника "Динамо" Андрея Богданова.


      Фото: dynamomania.com

      Как сообщает ресурс, экс-игрок "Олимпика" отправится на тренировочный сбор с "Десной". Сейчас Богданов находится в статусе свободного агента.

      Отметим, что 28-летний Богданов в Украине выступал за киевское "Динамо" и "Арсенал", "Александрию", "Металлист", "Волынь" и "Олимпик". За рубежом полузащитник защищал цвета греческого "Эрготелиса", молдавского клуба "Саксан" и польской "Арки", которая является последней командой украинца.

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      Теги: Футбол Спорт Трансферы ФК Десна Динамо
      Источник: 24 Канал
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