Игрок "Динамо" стал лучшим футболистом декабря в Украине

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков назван лучшим игроком декабря в УПЛ. В голосовании он обошел бывшего партнера Жуниора Мораеса.

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Стоит отметить, что в декабре были сыграны лишь два тура. По их итогам лучшими игроками стали Кирилл Ковалец из "Александрии" (17 тур) и Владимир Адамюк со "Львова" (18 тур). Однако в голосовании также приобщают игроков, которые, по мнению экспертного совета, отличались стабильностью на протяжении декабрьских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Виктор Цыганков ("Динамо"), Артем Громов ("Заря"), Жуниор Мораес ("Шахтер"), Евгений Пасич ("Олимпик"), Александр Бандура ("Львов"), Николай Шапаренко ("Динамо").

После определения восьми номинантов болельщики и все желающие могли отдать голос за игрока, которого они считают лучшим в декабре, на официальном сайте УПЛ. Всего в голосовании приняло участие около 6 тысяч любителей футбола. При этом самая большая борьба разгорелась между Цыганковым и Мораесом, а сразу трое игроков не получили ни одного голоса.

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Результаты голосования:

Виктор Цыганков – 48 % голосов,

Жуниор Мораес – 43 %,

Владимир Адамюк – 4 %,

Николай Шапаренко – 3 %,

Кирилл Ковалец – 2 %,

Александр Бандура – 0 %,

Артем Громов – 0 %,

Евгений Пасич – 0 %.