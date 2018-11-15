Игрок "Динамо" забил в ворота сборной Испании: видео

Игрок киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд принял участие в товарищеском матче молодежной сборной Дании против сверстников из Испании. И отличился забитым голом.

Именно "динамовец" открыл счет в этом матче, уже на 5-й минуте переправив мяч в ворота соперников.

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Однако это не помогло датчанам победить. Хет-трик оформил Борха Майораль, еще один гол за испанцев забил Мере.

Видеообзор матча молодежных сборных Испании и Дании

Стоит отметить, что за "Динамо" Дуэлунд сыграл в семи матчах. Четыре матча он провел в чемпионате, где забил гол в ворота "Арсенал-Киев", дважды выходил на замену в матчах Лиги Европы против "Астаны" и "Ренна". Еще один матч – в Кубке Украины.