Игрок "Динамо" забил в ворота сборной Испании: видео
Игрок киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд принял участие в товарищеском матче молодежной сборной Дании против сверстников из Испании. И отличился забитым голом.
Именно "динамовец" открыл счет в этом матче, уже на 5-й минуте переправив мяч в ворота соперников.
Читайте также: Как новички сборной Украины пели "Червону руту" на посвящении: видео
Однако это не помогло датчанам победить. Хет-трик оформил Борха Майораль, еще один гол за испанцев забил Мере.
Видеообзор матча молодежных сборных Испании и Дании
Стоит отметить, что за "Динамо" Дуэлунд сыграл в семи матчах. Четыре матча он провел в чемпионате, где забил гол в ворота "Арсенал-Киев", дважды выходил на замену в матчах Лиги Европы против "Астаны" и "Ренна". Еще один матч – в Кубке Украины.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Баскетболисты "Оклахомы" одолели "Голден-Стейт" в текущем сезоне NBA18 февраля 2012 , 15:18
Усэйн Болт готовится к своему первому европейскому старту22 мая 2012 , 18:50
У комментатора канала "Футбол" польские фанаты на Майдане отобрали розу "Металлиста"22 октября 2014 , 19:59
Состоялась первая жеребьевка нового сезона Лиги чемпионов22 июня 2015 , 14:14