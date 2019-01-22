Игрок "Голден Стэйт" повторил рекорд НБА в матче против "Лейкерс" украинца Михайлюка: видео
Защитник "Голден Стейт" Клэй Томпсон в матче против "Лос-Анджелес Лейкерс" набрал 44 очка. Однако в этом матче он повторил рекорд НБА, забросив 10 трехочоквых подряд.
Таким образом Клей Томпсон повторил рекорд НБА, который установил Тай Лоусон. 9 апреля 2011 года баскетболист "Денвера" тоже забросил 10 точных бросков из-за дуги в матче против "Миннесоты".
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Стоит отметить, что в матче "Голден Стэйт" против "Лейкерс" сыграл и украинский баскетболист Святослав Михайлюк. За 19 минут он набрал лишь 5 очков, сделал 3 подбора и две передачи. Однако его команда уступила 130:111.
К слову, перед тем Клей Томпсон установил рекорд НБА по количеству точных трехочковых за матч.
Источник: 24 Канал
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