Игрок "Карпат" Карраскаль прибыл в Аргентину, чтобы подписать контракт с "Ривер Плейт"

Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль вскоре может стать игроком аргентинского "Ривер Плейт". Футболист львовских "Карпат" уже прибыл в Аргентину, чтобы подписать контракт.

По сообщению издания Marca, "Ривер Плейт" арендует Карраскаля на 18 месяцев с правом выкупа за 3 миллиона долларов. Сколько получат львовские "Карпаты" за аренду игрока – не сообщается. Однако издание sport.ua называет сумму в 500 тысяч долларов.

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Отмечается, что в переходе Карраскаля был лично заинтересован главный тренер "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо.

Самого же Карраскаля Marca назвала "колумбийским Неймаром".

Стоит отметить, что переход Карраскаля станет не первой потерей "Карпат" в зимнее трансферное окно. Перед тем "зелено-белые" продали полузащитника Кристиана Эрбеса в парагвайский клуб "Насьональ", впоследствии защитника Ореста Лебеденко в испанский "Луго". Также ожидается трансфер атакующего полузащитника Марьяна Шведа в шотландский "Селтик". Зато клуб арендовал защитника Мартина Хонглу, в свое время выступавшего за испанскую "Барселону".

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