Игрок "Ливерпуля" подарил билет на Финал Лиги Чемпионов четырехлетнему фанату

Финал лиги Чемпионов состоится в Киеве 26 мая. В нем сыграют испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". Болеть за последних на НСК "Олимпийский" будет и четырехлетний Бобби Джаггар со своим отцом.

Игрок "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен подарил малолетнему болельщику два билета на финальный матч, сообщает Liverpool Echo.

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Отмечается, что футболист познакомился с Бобби Джаггаром во время матча с "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Тогда игрок забил гол и побежал праздновать на трибуны, где и был фанат со своим отцом. После игры Алекс Окслейд-Чемберлен подарил ему футболку (на третьей фотографии в Instagram).

Стоит отметить, что Джо Джаггер (отец Бобби) планировал отправиться на финал в Киев, однако он не сумел купить билеты в лотерею, которую проводил клуб (каждый финалист Лиги Чемпионов получил определенную квоту пропусков на стадион для распространения для своих фанатов). Однако когда узнал, что игрок подарит ему два билета, то признался, что расплакался.