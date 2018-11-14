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      Игрок "Милана" засветил обнаженного футболиста "Ювентуса" на совместном фото с Роналду

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      Рауль Белланова засветил обнаженного Джорджо Кьеллини
      Рауль Белланова засветил обнаженного Джорджо Кьеллини

      После матча 12-го тура чемпионата Италии "Милан" – "Ювентус" (0:2) юный защитник хозяев поля Рауль Белланова наведался в раздевалку гостей, где сфотографировался с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.

      Однако на снимок попал обнаженный защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини. Фото быстро разошлось по интернету, а юный игрок "Милана" извинился за нечаянный поступок.

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      Я прошу прощения за фото, которое появляется в социальных сетях в последнее время. Прежде всего, перед Джорджо Кьеллини. Я не хотел, чтобы так получилось. Уверяю его и болельщиков в том, что я просто хотел сделать фото с большим чемпионом Роналду, но ничего не публиковал в социальных сетях. Жалею, что я поделился этим фото с друзьями,
      – написал Белланова в Instagram.

      Напомним, что в 12-м туре Серии А "Милан" принимал туринский "Ювентус" и уступил извечному сопернику.

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      Теги: Футбол Спорт Криштиану Роналду
      Источник: 24 Канал
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